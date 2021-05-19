Elon Musk kripto para piyasalarını salladı! Bitcoin yüzde 35'ten fazla değer kaybetti - Son Dakika

Elon Musk kripto para piyasalarını salladı! Bitcoin yüzde 35'ten fazla değer kaybetti

19.05.2021 09:54

İş insanı Elon Musk, kurucusu olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya aldığını açıklamıştı. Musk'ın bu adımı, kripto para piyasalarını adeta salladı. Musk'ın açıklamasından bu yana yüzde 35'ten fazla değer kaybettiği görülen Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.500 dolardan 38 bin dolar seviyesine kadar düştü. Kripto para birimi şu sıralar ise 39.500 dolar seviyesinde bulunuyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64.500 dolardan yüzde 35'ten çok düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi.

"TESLA BİTCOİN KARŞILIĞINDA SATIŞ YAPMAYACAK"

Musk, Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" demişti.

BİTCOİN'İN HAFTALIK KAYBI YÜZDE 32

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,854.87 ve 45,812.46 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38,803.59 dolara kadar gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM VE BİNANCE COİN DE ÇAKILDI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,880.26 ve 3,562.47 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2,880.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 32.93 ve piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 39.64 ve piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 62 milyar dolar düzeyindeydi.

EN BÜYÜK 100 BİRİMDEN 95'İ DEĞER KAYBETTİ

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1 trilyon 816 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Toplam 9.929 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.5'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 198 milyar dolar düzeyindeydi.

Elon Musk kripto para piyasalarını salladı! Bitcoin yüzde 35'ten fazla değer kaybetti

Kripto paralar, Bitcoin, Mayıs, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Elon Musk kripto para piyasalarını salladı! Bitcoin yüzde 35'ten fazla değer kaybetti - Son Dakika Ekonomi


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