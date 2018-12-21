Elon Musk La Test Tüneli Teslas'a Açılış Etkinliği Düzenledi

Tesla
'nın Trafiğe Çözüm Olarak Planladığı LA Tüneli Teslas Testleri Yapıldı
Musk'a Elon Musk
LA Test Tüneli açılışını gerçekleştirdi, otomobiller 150'den fazla MPH'den yani 242 KM'den fazla bir hızla bu tünelden geçebilir.
Musk, Tesla ve Space X projelerinden sonra trafiğe çözüm olabileceğini iddia ettiği tünel projesini test etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay konsept bir videoda yayınlayan Tesla Motors CEO
'su Elon Musk kendi çözümünü gözler önüne sermişti.
Otomobilleri özellikle uzun ve planlanmış yolculuklar için yer altındaki raylı sisteme entegre etme projesi olarak tanımlayabileceğimiz çözümde sürücüler; yer altı tünellerini kullanmak istediğinde yol kenarında yer alacak platform üzerine çekmeleri yetecek. Ardından platform otomobilleri yer altındaki tünele indirecek ve Musk'ın dediğine göre saatte 250 km'den daha fazla bir hızla gidecekleri yere götürülecek.
Yakın dönemde bazı gerçek denemelere ait test görüntülerini görmüştük. Musk, bu sistem kullanılarak Westwood (UCLA merkezinin bulunduğu yer) ile Los Angeles
havalimanı arasındaki bir yolculuğun sadece beş dakika süreceğini iddia ediyor.
Hemen belirtelim seri hızlanma ve ışıklar dolayısıyla hareket hastalığı (yol tutması, araç tutması) veya krizlere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Elon Musk LA Test Tüneli Açılışı 18 Aralık
2019
Bu gece ise Boaring Şirketi söz konusu bu Tünnel'in açılışını düzenlediği bir etkinlikle duyurdu. Space X'ten O'leary Station'a kadar inşa edilen ve yaklaşık 10 Milyon Dolarlık bir maliyete sahne olan bir fırlatma etkinliği düzenlendi. Tweette dikkat çeken aracı demiryolu sistemine entegre edecek bir dişli sistemin gösteriliyor olması. Model X'e takılmış olan bu sistem sayesinde otomobiller raylı sisteme entegre ediliyor.
TechCrunch haberine göre ise bu donanım, Musk'ın brifingi sırasında 200-300 dolar arasında bir fiyatla araçlara takılabilecek bir eklenti olarak satılacak.
Etkinliğe katılan katılımcılar, Electrek'in şaşırtıcı derece de inişli çıkışlı olduğunu 35 Mph hızla testlerin gerçekleştiğini belirttiler. Musk'ın konuşmasına söylediği "temelde bir karayolu sistemi gibi".
Sistem arabaları caddeye getiren küçük OFFRAMP'lar sayesinde trafik sıkışıklığının giderilebileceği iddia ediliyor.
Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi
— Elon Musk (@elonmusk) 19 Aralık 2018
The demo ride takes you in *same* car on road, down elevator, zips through tunnel using guide wheels, up elevator at destination & then drives on normal roads back to start
— Elon Musk (@elonmusk) 19 Aralık 2018
Boring Company
TechCrunch, Electrek, CNN