Musk'tan The Rings of Power yorumu: Tolkien mezarında ters döndü - Son Dakika
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Musk'tan The Rings of Power yorumu: Tolkien mezarında ters döndü

05.09.2022 23:59
Musk'tan The Rings of Power yorumu: Tolkien mezarında ters döndü

Elon Musk LOTR: The Rings of Power dizisi hakkında ne düşünüyor? Karakterleri korkaklıkla suçlayan Musk, LOTR yazarına gönderme yaptı.

1 Eylül Perşembe günü Amazon Prime Video'da yayın hayatına başlayan The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) karışık yorumlar almaya devam ediyor. Amazon, dizinin prömiyer rekoru kırdığını iddia etse de, başta Elon Musk olmak üzere birçok kişi diziyi beğenmedi.

Elon Musk, LOTR: The Rings of Power için ne dedi?

Tüm zamanların en iyi yapımlarından biri olarak kabul edilen The Lord of the Rings, Amazon tarafından devasa bütçeyle dizi haline getirildi. Fakat izleyiciler, The Rings of Power'ın orijinal seriye dayanmadığını düşünüyor. Hatta Elon Musk, LOTR serisinin yazarı J. R. R. Tolkien'in "mezarında ters döndüğünü" söyledi.

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisiyle ilgili paylaştığı tweet'te, "Tolkien mezarında ters döndü" ifadelerini kullandı. Tesla CEO'su ayrıca dizideki erkek karakterleri "ödlek veya korkak" olmakla suçladı. The Rings of Power'da şimdilik Galadriel'in cesur olduğunu söyledi.

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Tesla CEO'sunun tweet'leri kısa sürede merak konusu haline geldi. Musk'ın açıklamalarına yorum yapan binlerce izleyici karışık yorumlar paylaştı. The Rings of Power'ın IMDb puanın 6,8 olduğunu da göz ardı etmemek lazım.

Elon Musk'ın açıklamaları ilgi çekici görünse de, ilk sezondan sadece iki bölümünün yayınladığını belirtmek gerekiyor. Sekiz sezon süren Game of Thrones gibi uzun süreli bir dizi olacağını göz önünde bulundurursak, karakterleri yargılamak için oldukça erken. Dizinin ikinci sezonu da şimdiden onay aldı.

And 90% of my comments are bots ?? pic.twitter.com/A7RKyNJZoR

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Tesla CEO'su, diziden bağımsız olarak Twitter'ın bot sorunlarına değinmeyi de unutmadı. Devam paylaşımında, "Yorumlarımın yüzde 90'ı bot" ifadesini kullanan Musk, fotoğrafta ise Binance CEO'su Changpeng Zhao'yu taklit eden profilleri gösterdi.

Siz Elon Musk ve The Rings of Power hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Musk'tan The Rings of Power yorumu: Tolkien mezarında ters döndü - Son Dakika

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