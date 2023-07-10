Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti - Son Dakika
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Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti

Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti

10.07.2023 09:57

Elon Musk, Mark Zuckerberg'in kullandığı bir emojiye sinirlenerek ona küfür etti. Musk, daha önce Zuckerberg'e dövüş teklif etmişti ve Zuckerberg de bu teklifi kabul etmişti. Son olarak bir fast food zincirinin hesabı üzerinden yapılan bir paylaşıma Zuckerberg kahkaha emojisiyle yanıt verdi. Bunun üzerine Musk, Twitter'da Zuckerberg'e küfür etti. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor. Teknoloji milyarderi Musk, rakibi Zuckerberg'in kullandığı bir emojiye sinirlendi. Musk, Zuckerberg'e küfür etti.

KAFES DÖVÜŞÜNE DAVET ETMİŞTİ

Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı'na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyadaki paylaşımında, 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Rekabet çirkinleşti! Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti

KAHKAHA EMOJİSİYLE YANIT VERDİ

Dün ABD merkezli bir fast food zincirinin Threads hesabı üzerinden Zuckerberg etiketlenerek "Sadece onu kıskandırmak için uzaya gitmelisin" diye yazıldı. Zuckerberg de kahkaha emojisiyle yanıt verdi.

Rekabet çirkinleşti! Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti

KÜFÜR ETTİ

Bir kullanıcının söz konusu diyaloğu Twitter'dan paylaşması üzerine Elon Musk, "Zuck bir g..at" diye yazdı. Olayın sosyal medyada olay olmasının ardından Musk'ın paradi hesabı ise yapılan paylaşıma "Bu noktada, hangi hesaptan tweet attığımı takip edemiyorum" diyerek esprili yaklaşımda bulundu. Teknoloji milyarderinin küfür etmesi kullanıcıları çileden çıkardı.

Rekabet çirkinleşti! Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti
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Mark Zuckerberg, Elon Musk, Teknoloji, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti - Son Dakika
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