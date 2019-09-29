Son Dakika Haberleri: Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı
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Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı

4 dakika önce

Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. NASA Başkanı Jim Bridenstine, tanıtım öncesinde paylaştığı bir yorumda, "Aynı hevesi geri kalan NASA projeleri için de göstermenizi beklerdik" diyerek sitem etti.

Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı, System.String[]

Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. Mars'a, Ay'a veya Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir noktaya insan ve yük taşıyabilen araç, misyonunu yerine getirdikten sonra Dünya'ya geri dönüp dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.


SpaceX'in Teksas'daki tesislerinde Starship'in tanıtımını yapan Musk, uzay aracının bir iki ay içerisinde ilk misyonu için fırlatılacağını duyurdu. Aracın ilk uçuşunda dünyaya dönmeden önce yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

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Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:01 
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