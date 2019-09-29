Elon Musk Mars'a insan taşıyacak yeni uzay aracı Starship'i tanıttı

Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX'in yeni uzay aracı Starship'i tanıttı. Mars'a, Ay'a veya Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir noktaya insan ve yük taşıyabilen araç, misyonunu yerine getirdikten sonra Dünya'ya geri dönüp dikey iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.



SpaceX'in Teksas'daki tesislerinde Starship'in tanıtımını yapan Musk, uzay aracının bir iki ay içerisinde ilk misyonu için fırlatılacağını duyurdu. Aracın ilk uçuşunda dünyaya dönmeden önce yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.