Elon Musk, Mars'a İnsanlı Yolculuk İçin Tarih Verdi - Son Dakika

Elon Musk, Mars'a İnsanlı Yolculuk İçin Tarih Verdi

02.12.2020 19:38
Elon Musk, Mars'a İnsanlı Yolculuk İçin Tarih Verdi, System.String[]

ABD'li girişimci ve SpaceXin sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak" dedi.

ABD'li girişimci ve SpaceXin sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak" dedi.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Axel Springer Ödülleri'nde görüntülü konuşan Musk, yolculuğun muhtemelen 6 yıl içinde olacağına dikkat çekti ve ekledi:

"Şanslıysak belki 4 yıl sonra..."

"İKİ YILA İNSANSIZ GEMİ GİDECEK"

Daha önce insanlı uçuş için 2024 tarihini veren Musk, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi.

Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

Elon Musk, Mars'a İnsanlı Yolculuk İçin Tarih Verdi

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Mars'a İnsanlı Yolculuk İçin Tarih Verdi - Son Dakika


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