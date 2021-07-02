Elon Musk, Mars Kolonisi İçin Kerbal Space Program'dan Yardım İstedi - Son Dakika

21'inci yüzyılın en önemli figürlerinden biri olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu , hayata geçirdiği ya da geçirmek istediği görkemli projeler kadar Twitter paylaşımlarıyla da gündeme sık sık geliyor.

Mars'ın insanlığın ikinci evi olması, Güney Afrikalı Amerikalı girişimcinin en büyük hayallerinden biri. Kızıl Gezegeni kolonileştirme fikrine kafa yormaya devam eden Musk, uzay uçuşu simülasyon oyunu Kerbal Space Program'dan yardım istedi.

Bu uğurdaki en büyük engelin maliyet olduğunu belirten ünlü girişimci, insanları Mars'a nasıl götüreceği konusunda her türlü tavsiyeye açık olduğunu söyledi. Kerbal Space Program'ın SpaceX'in neyi "yanlış yaptığı" hakkında fikri olabileceğini söyleyen Musk, Mars'ı kolonize etmek için her yolu deniyor gibi görünüyor.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun bu çağrısına kayıtsız kalmayan Kerbal Space Program, "Daha fazla KSP oynamayı denediniz mi? Genellikle en iyi fikirler 1000 saat sonra gelir. Bazı anahtarlara ihtiyacınız olursa bize bildirin" yanıtını verdi.

Sıkı bir Kerbal Space Program hayranı olduğu bilinen Musk, 2015'te Reddit'teki bir soru-cevap oturumunda oyunun "harika" olduğunu söylemişti. Independent Türkçe'nin göre 2019'da Musk, devam oyununa dair heyecanını dile getirdiğinde oyunun geliştiricileri, SpaceX gerçek hayattan oyuna dahil edilecek bazı örnekler sunabilirse bunun faydalı olacağını ifade etmişti.

Geliştiriciliğini Intercept Games'in, yayıncılığını ise Private Division'ın üstlendiği Kerbal Space Program 2, çeşitli nedenlerle tam üç kez ertelendi. 2022 yılında çıkması beklenen fizik tabanlı uzay simülasyon oyunu; çoklu oyuncu desteği, koloni kurma, yıldızlararası seyahat, mod desteği ve daha birçok yeni özelliği beraberinde getirecek.