Elon Musk: "Mars'ta Kripto Para [marscoın] Kullanacağız" - Son Dakika

"Kızıl Gezegen'de hayat var mı?" sorusundan nereler geldik... Artık gündemimiz Dünya'dan ayrılmak, Güneş Sistemi'nde yeni evler oluşturmak...

O kadar ki Ay'a ya da Mars'a gidilir mi soruları geçmişte kaldı. Artık konu: "İnsanoğlu Ay'a, Mars'a gittiğinde ne yapacak?"

Bir süredir bu sorulara kafa yoran milyarder Elon Musk, Kızıl Gezegen'le ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

"MARSCOIN DENEBİLİR"

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in sahibi Musk, "Mars'ta kolonileşme başladığında kripto para kullanılacak" dedi.

İnsanoğlunun Mars'a 2026 yılında ayak basacağını iddia eden Musk'ın hayali 2050'de Kızıl Gezegen'de kolonileşmek...

Musk, Mars parasına "Marscoin" denme fikrine de "Evet, olabilir" cevabını verdi.