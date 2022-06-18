Elon Musk mutlu: Hyperloop tünelleri genişliyor! - Son Dakika
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Elon Musk mutlu: Hyperloop tünelleri genişliyor!

18.06.2022 21:42
Elon Musk mutlu: Hyperloop tünelleri genişliyor!

Hyperloop projesi kapsamında Las Vegas'ta 4.3 km'lik bir yeraltı tüneli inşa edilmişti. Şimdi ise bu tünellere yenileri ekleniyor.

Elon Musk'ın en çılgın projelerinden biri olan Hyperloop, araçların yüksek hızlarda daha verimli bir şekilde yol alması için yeni ulaşım sistemi olarak ortaya çıktı. Hyperloop projesi ile düşük basınçlı tüneller yardımıyla araçların 1000 km/s hıza çıkabileceğini belirten Musk, bu planı hayata geçirmek için The Boring Company isimli şirketi kurdu.

Hyperloop tünelleri yeni duraklara kavuşuyor

Hyperloop projesi kapsamında Boring Company ilk etapta Las Vegas'ta 4.3 kilometrelik bir yeraltı tüneli inşa etti. Tesla markalı araçların bu tünel üzerinde seyahatlerine olanak sağlayan şirket şimdi yeni tüneller hazırlamak için gerekli izni aldı.

Elon Musk'ın Hyperloop projesi sonunda gerçeğe dönüşüyor!

Eklenen yeni tüneller ile kullanıcılar Las Vegas'ın farklı bölgelerinde ulaşım imkanı yakalayacak. Stratosphere ve Fremont Caddesi gibi duraklar rotaya eklenerek tünellerin kapsamı genişletilmeye hazırlanıyor.

Elon Musk mutlu: Hyperloop tünelleri genişliyor!

Vegas Loop adı verilen tünel ağı tamamlandığında 46.6 kilometre uzunluğa ve 51 durağa sahip olması planlanıyor. Şuanda bu tünellerinde sadece küçük bir kısmı aktif halde bulunuyor. Las Vegas Kongre Merkezi'ne ulaşan tünelde bu aşamada Tesla Model X ve Model Y araçlar kullanılıyor.

Henüz Elon Musk'ın planlarına uygun olmayan tüneller sadece trafikten kaçmak için farklı bir güzergah olarak tanımlanabilir. Bu yıl düzenlenen CES fuarında da katılımcılar tünellerin şuanki halinden pek etkilenmiş gibi görünmüyorlar.

Prufrock-1 has arrived at Resorts World on the Vegas Strip! Thanks to @ResortsWorldLV @LVCVA @ClarkCountyNV for their amazing support. pic.twitter.com/dr7VJLv3Lt

— The Boring Company (@boringcompany) February 4, 2022

70 araç kapasiteli bu tüneller, kapsamının genişlemesi ile daha kullanışlı hale gelebilir. The Boring Company, alınan izin ile birlikte Las Vegas'taki en popüler durakları bir araya getiren bir ulaşım ağı kurma hedefinde. Şirket yaşanan son gelişmeler hakkında ise Twitter üzerinde şu şekilde bir açıklama yaptı:

City of Last Vegas'taki tüm ekibe teşekkürler. Bugün harika bir görüşme oldu. TBC, Şehirde güvenli, kullanışlı ve harika bir ulaşım sistemi inşa etmekten heyecan duyuyor."

Elon Musk mutlu: Hyperloop tünelleri genişliyor!

Elon Musk ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile The Boring Company'nin bu yıl içerisinde ilk "tam ölçekli" Hyperloop sistemini test etmeye başlayacağını duyurdu. Yaşanan son gelişmelerin ardından yakın zamanda The Boring Company'nin tünellerini farklı şekillerde de görme fırsatı yakalayabileceğiz gibi görünüyor.

Peki siz Hyperloop tünelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk mutlu: Hyperloop tünelleri genişliyor! - Son Dakika

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