Elon Musk'tan "Twitter'ı bana verir misin?" diyen Youtuber'a cevap: Ok

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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Elon Musk, dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem hepinizi tanımak güzeldi" dedi.

TWITTER'IN ANAHTARINI YOUTUBER'A VERECEK

Elon Musk'ın dün Twitter'dan yaptığı paylaşıma MrBeast kullanıcı adlı YouTuber Jimmy Donaldson, "Bu gerçekleşirse Twitter'ı alabilir miyim" sözleriyle yanıt verdi. Yaklaşık 100 milyon abonesi bulunan YouTuber'ın isteğine ise Elon Musk "Ok" diyerek cevap verdi.

"HAYATTA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Milyonlarca beğeni ve 200 binden fazla retweet alan tweet'e bir yanıt da Elon Musk'ın annesinden geldi. Oğlunun tweetini alıntılayarak cevap veren Maye Musk, "Bu komik değil" diyerek sitemde bulundu. Elon ise, "Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.