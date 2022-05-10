Elon Musk'tan "Twitter'ı bana verir misin?" diyen Youtuber'a cevap: Ok - Son Dakika

Elon Musk'tan "Twitter'ı bana verir misin?" diyen Youtuber'a cevap: Ok

Son Güncelleme: 10.05.2022 15:59

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk,Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi" dedi. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapan ünlü YouTuber ise "Bu gerçekleşirse Twitter'ı alabilirim" deyince Musk da "Ok" cevabını verdi.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Elon Musk, dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem hepinizi tanımak güzeldi" dedi.

TWITTER'IN ANAHTARINI YOUTUBER'A VERECEK

Elon Musk'ın dün Twitter'dan yaptığı paylaşıma MrBeast kullanıcı adlı YouTuber Jimmy Donaldson, "Bu gerçekleşirse Twitter'ı alabilir miyim" sözleriyle yanıt verdi. Yaklaşık 100 milyon abonesi bulunan YouTuber'ın isteğine ise Elon Musk "Ok" diyerek cevap verdi.

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"HAYATTA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Milyonlarca beğeni ve 200 binden fazla retweet alan tweet'e bir yanıt da Elon Musk'ın annesinden geldi. Oğlunun tweetini alıntılayarak cevap veren Maye Musk, "Bu komik değil" diyerek sitemde bulundu. Elon ise, "Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Elon Musk, öldüğü takdirde Twitter'ın anahtarını YouTuber'a vereceğini açıkladı

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Son Dakika Gamegar Elon Musk'tan 'Twitter'ı bana verir misin?' diyen Youtuber'a cevap: Ok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan "Twitter'ı bana verir misin?" diyen Youtuber'a cevap: Ok - Son Dakika
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