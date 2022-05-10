SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Elon Musk, dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gizemli bir şekilde ölürsem hepinizi tanımak güzeldi" dedi.
Elon Musk'ın dün Twitter'dan yaptığı paylaşıma MrBeast kullanıcı adlı YouTuber Jimmy Donaldson, "Bu gerçekleşirse Twitter'ı alabilir miyim" sözleriyle yanıt verdi. Yaklaşık 100 milyon abonesi bulunan YouTuber'ın isteğine ise Elon Musk "Ok" diyerek cevap verdi.
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Milyonlarca beğeni ve 200 binden fazla retweet alan tweet'e bir yanıt da Elon Musk'ın annesinden geldi. Oğlunun tweetini alıntılayarak cevap veren Maye Musk, "Bu komik değil" diyerek sitemde bulundu. Elon ise, "Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
Son Dakika › Gamegar › Elon Musk'tan 'Twitter'ı bana verir misin?' diyen Youtuber'a cevap: Ok - Son Dakika