Elon Musk, piyasaları sarsan bitcoin mesajlarına açıklık getirdi: 'Kripto paralara inancım yüksek'

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bitcoine ilişkin mesajlarının piyasaları sarsmasının ardından, "kripto paralara inancının yüksek olduğunu" söyledi.

Salı günü, Tesla araç alımlarında bitcoin kullanımının askıya alındığını açıklanmasının ardından bitcoin yüzde 10 değer kaybetmişti. Elon Musk bu kararın arkasında, fosil yakıt kullanımının önüne geçmek olduğunu savunmuştu.

Dijital paralara ilişkin görüşlerine Twitter üzerinden açıklık getiren Elon Musk, "Açıkçası kripto paralara inancım yüksek, ama bu özellikle de kömür gibi fosil yakıtların kullanımında büyük bir artışa neden olmamalı" dedi.

Tesla, şirketin ürettiği araçların bitcoin ile satın alınabileceğini 23 Mart'ta duyurmuştu. Bu karar, çevreciler ve bazı yatırımcılar tarafından tepki çekmişti.

'Çevreye zarar verme pahasına olmaz'

Elon Musk, son kararı ile ilgili açıklamasında çevresel etkilerin altını çizdi:

"Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde giderek daha fazla fosil yakıt kullanılıyor olmasından endişe duyuyoruz. Özellikle de kömür ki, tüm sera gazları arasında en kötü etki onun."

Musk paylaşımının devamında, "Kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye zarar verme pahasına olamaz" demişti.

Bitcoin için harcanan enerji, Arjantin'in tükettiği elektriği yakın bir zaman önce geride bıraktı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.

Musk, Tesla'nın elinde olan bitcoinleri satmayacağını ve daha sürdürülebilir enerjiye geçildiği anda işlemlerde kullanmak istediklerini de kaydetti.

Tesla'nın elinde 1,5 milyar dolarlık bitcoin bulunuyor.

Amaç piyasayı etkilemek mi?

Bazı piyasa analistlerine göre, bu adım, elektrikli araç üreticisi şirketin, iklim değişimi konusunda hassas olan yatırımcılarının endişelerini gidermek için atıldı.

BBC'ye konuşan Burman Yatırım'dan Julia Lee, çevresel meselelerin birçok yatırımcı için temel motivasyon haline geldiğini dile getirerek Tesla'nın bitcoin kararını bu açıdan değerlendirdi.

Ancak Lee, karşı görüşü de dile getirerek, "Bazıları Elon Musk'ın, tıpkı daha önce olduğu gibi yine kripto para piyasasını etkilemeye çalıştığını düşünebilir" dedi.

Tesla geçen ay, yılın ilk çeyreği için 438 milyon dolar kar açıkladı.

'Bitcoin ve Tesla hisselerinin kaderleri birbirine bağlandı'

Araştırma şirketi Wedbush Securities'ten Daniel Ives, Elon Musk'ın yatırım yaptığı bitcoinin değerinin, Tesla hisseleriyle kısa vadede "birbirine bağlandığı" görüşünü savundu.

Elon Musk'ın Şubat ayında riskli bir hamleyle 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın alması, kripto para biriminin değerinin sert iniş çıkışlar yaşamasına neden olmuştu. Analizlere göre, yatırımcılar bu hamleyle bitcoin ve Tesla'yı birbirine bağlı bir şekilde görmeye başlamıştı.

Analist Daniel Ives, Elon Musk dijital para alemine girdikten sonra bir milyar dolar kâr etmiş olsa da, bu hamlenin birçok riski beraberinde getirdiğini kaydediyor.

Ives, tüm tehlikelere rağmen Musk'ın bitcoin almasını "doğru zamanda akıllıca bir hamle" olarak niteliyor.

Tesla hisseleri ve bitcoinin değeri hafta başında ciddi bir düşüş yaşadı, 780 dolardan 652 dolara düştü. Bitcoin de benzer bir düşüş yaşayarak 58 bin dolar seviyelerinden 45 bin 600'lere kadar düştü. Sonrasında görülen toparlanmayla bitcoin Perşembe akşamı itibarıyla 50 bin 80 dolar düzeyinden işlem gördü.

Bitcoin'in değeri, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın kripto para birimlerine ilişkin uyarısının ardından da düşmüştü. Yellen, bitcoin ile yapılan ticari işlemlerin "son derece verimsiz" olduğunu söylemişti.

Araştırma şirketi Wedbush, Tesla'nın bitcoine ilgisi ve dijital para birimine bağlanmış olmasına rağmen, Tesla hisselerinin yükselmesini bekliyor. Ancak bunun nedeni bitcoin yatırımları değil, elektrikli araç endüstrisindeki büyüme olacak.

Daniel Ives, "Tesla'nın büyüme hikayesine bitcoinin gölge düşürdüğünü" ancak Tesla'nın eninde sonunda elektrikli araçlarla yeniden yatırımcıların ilgisini çekeceğini öngörüyor.