Elon Musk sadece bir ayda 50 milyar dolar kaybetti - Son Dakika
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Elon Musk sadece bir ayda 50 milyar dolar kaybetti

20.05.2022 00:36
Elon Musk sadece bir ayda 50 milyar dolar kaybetti

Elon Musk'ın paylaştığı siyasi tweet'ler bir günde 12 milyar dolar kaybettirdi. Musk'ın serveti bu yıl 60 milyar dolardan fazla eridi.

Dünyanın en zengin insanları milyarlarca dolar kaybetmeye devam ediyor. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan siyasi tweet, servetinin 12 milyar dolar erimesine yol açtı. Musk, Twitter satın alma teklifinden bu yana 49 milyar dolar kaybetti.

Twitter yaramadı: Musk'ın siyasi tweet'i 12 milyar dolara mal oldu

SpaceX ve Tesla CEO'su, paylaştığı yeni tweet'lerde siyasi görüşünü değiştirdiğini ve artık farklı bir partiye oy vereceğini söyledi. Ayrıca kendisine yönelik 'siyasi saldırıların' artacağına inanan Musk, Tesla hisselerinin düşmesini engelleyemedi. Tesla hisselerindeki günlük düşüş Musk'ın da 12,3 milyar dolar kaybetmesine yol açtı.

Elon Musk'tan gündemi sarsacak 'siyasi saldırı' açıklaması

Tesla hisselerindeki düşüşün birkaç farklı sebebi var. Bunlardan ilki, bazı yatırımcılar, Musk'ın Twitter satın alımı için sunduğu teklifi nasıl finanse edeceği konusunda endişelenmesiyle ilgili. Bir diğeri ise Musk'ın ABD'li siyasetçilere yönelik sert eleştirilerinden kaynaklanıyor. Musk, Tesla hisselerinin bu yılın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte son bir ayda 49 milyar dolar kaybetti.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … ??

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 209,9 milyar dolarlık servete sahip olan Tesla CEO'su hala açık ara dünyanın en zengin insanı konumunda. 2022 yılı içerisinde 60,4 milyar dolar kaybetmiş olsa da, listedeki diğer isimlerin daha fazla kayıplar yaşadığını göz ardı etmemek lazım.

Örneğin, Binance CEO'su Changpeng Zhao 81 milyar dolar; Amazon kurucusu Jeff Bezos ise 62 milyar dolar kaybetti. Yine de Elon Musk'ın net serveti, Kasım 2021'de ulaştığı 340 milyar dolarlık zirveden bir hayli gerilemiş durumda.

Elon Musk sadece bir ayda 50 milyar dolar kaybetti

50 yaşındaki milyarder, son aylarda servetinde büyük kayıplar yaşamış olsa da, Tesla'nın hala başarılı bir çeyrek geçirdiğini söylemek mümkün. Ocak 2020'de 117 milyar dolar olan kazançlar, pandeminin de etkisiyle Ekim 2021'de 1 trilyon dolara kadar ulaştı. Ayrıca Tesla'nın piyasa değeri 735 milyar dolar civarında.

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Kaynak: Shiftdelete

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