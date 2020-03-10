Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı - Son Dakika

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Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
1 saat önce
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:05 Kaynak: AA
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.
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