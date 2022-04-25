Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu

25.04.2022 12:12
Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı bildirildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı bildirildi.

The New York Times'ın haberinde, Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, sürecin hızlı ilerlediği ve tarafların satışa dair zaman çizelgesi, mali süreçlerin detaylarını görüştükleri iddia edildi.

Musk, Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıklamış ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedilmişti.

Bildirimde, Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere, 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilirken, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarılmıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan'da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu, oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.??????? Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

The New York Times, Elon Musk, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
12:01 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın!
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:22:21. #1.11#
SON DAKİKA: Elon Musk, satın almak istediği Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement