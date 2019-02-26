Elon Musk: Sec'te Bir Arıza Var
1 saat önce
– Tesla CEO'Su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) bir arızası olduğunu savundu.
– Tesla CEO
'Su Elon Musk
, ABD
Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) bir arızası olduğunu savundu.
Musk bu yorumunu, bir Twitter
takipçisinin, "Küçük yatırımcıyı SEC İcra Komitesinden koruyan icra kurulu nerede?" sorusuna verdiği, "Kesinlikle. Bu şimdiye kadar birkaç kez oldu. SEC gözetiminde bir arıza var" yanıtında yaptı.
Musk daha önce, 2019 yılında Tesla'nın yaklaşık 500 bin araç üreteciğini açıklamasıyla SEC ile 16 Ekim
tarihinde yapılan anlaşmaya uymamakla suçlanmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: DHA
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