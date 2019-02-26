Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Sec'te Bir Arıza Var

Elon Musk: Sec'te Bir Arıza Var

1 saat önce

– Tesla CEO'Su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) bir arızası olduğunu savundu.

Elon Musk: Sec'te Bir Arıza Var, System.String[]
Tesla CEO'Su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) bir arızası olduğunu savundu.

Musk bu yorumunu, bir Twitter takipçisinin, "Küçük yatırımcıyı SEC İcra Komitesinden koruyan icra kurulu nerede?" sorusuna verdiği, "Kesinlikle. Bu şimdiye kadar birkaç kez oldu. SEC gözetiminde bir arıza var" yanıtında yaptı.

Musk daha önce, 2019 yılında Tesla'nın yaklaşık 500 bin araç üreteciğini açıklamasıyla SEC ile 16 Ekim tarihinde yapılan anlaşmaya uymamakla suçlanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: DHA

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