Elon Musk şokta: Çin, Starlink'i yok edecek füze geliştiriyor

Uzaydan internet hizmeti sunan Starlink, şimdi de Çin'in radarına girmiş durumda. Çin ordusu, Starlink uydularının "ulusal güvenliği tehdit etmesi" halinde SpaceX'e karşı füze geliştireceğini açıkladı. Bu adım ise Elon Musk ve Çin arasındaki ortaklığı bozabilir.

Çin: Starlink uyduları güvenlik tehdidi yaratırsa patlatırız

Pekin Takip ve Telekomünikasyon Enstitüsü araştırmacısı Ren Yuanzhen, Starlink uydularına karşı adım atmak için birtakım çalışmalar yürüttü. Ortaya çıkan son raporlara göre Çinli araştırmacılar, anti-SpaceX füzesi geliştirmeye başlamış olabilir.

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Modern Defence Technology dergisinde yayınlanan yeni çalışma, Çin'in yörüngede bulunan Starlink uydularını hedef alıyor. Çinli araştırmacılar, Elon Musk'ın şirketine ait olan bu uyduları takip etmek için gözetleme sistemine ihtiyaç duyulacağına inanıyor.

Aslında ülke güvenliği konusunda oldukça katı kurallara sahip olan Çin'in bu tarz önlemler almaya çalışması şaşırtıcı değil. Makaleye göre Starlink uyduları, ABD askeri drone ve gizli savaş uçaklarına bilgi sağlayabilir. Bu durum ise Pekin için ulusal güvenlik tehdidi yaratabilir.

Çin'in Starlink'i gerçekten tehdit olarak görmesi durumunda aslında uygulayabileceği birkaç senaryo var. Araştırmacı Ren'e göre, Starlink'i takip edebilmek adına "süper güçlü uzay gözetleme uyduları" geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca Çin'in, Starlink tarafından toplanan verileri de analiz etmesine ihtiyacı var.

"Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve takımyıldızın işletim sistemini yok etmelerini sağlamak için yumuşak ve sert iptal etme yöntemlerinin bir kombinasyonu benimsenmelidir."

Aslında Çin'in tasarladığı Starlink'i yok etme planı, halihazırda Rusya tarafından uygulanıyor. Alternatif internet ağı sunmak için Ukrayna'ya Starlink terminalleri gönderen Elon Musk, Rusya'nın saldırabileceğini söylemişti.

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