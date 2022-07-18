Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi - Son Dakika
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Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi

18.07.2022 23:00
Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi

Elon Musk'ın yıllardır beklediği izin nihayet Synchron isimli bir firmaya verildi. Synchron beyin çipi ABD'de ilk defa test edildi.

Beyin-bilgisayar arayüzü çalışmaları yürüten küçük bir girişim, ABD'de insan beynine çip yerleştirme izni aldı. Synchron isimli firma, 6 Temmuz tarihinde New York'taki Mount Sinai West Hastanesinde gerçekleştirilen bir ameliyatla hastaya beyin çipi yerleştirdi.

Neuralink vs Synchron: Beyin çipinde kim önde?

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü Neuralink, insanlı deneyler yapmak için yıllardır izin almayı bekliyor. Maymunlar üzerinde yapılan testler başarılı olsa da, Musk'ın girişimine henüz izin verilmiş değil. Fakat çok daha küçük bir şirket olan Synchron, düzenleyici kurum FDA'dan onay aldıklarını doğruladı.

Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi

Bloomberg'de yer alan habere göre Avustralya merkezli girişim, geçtiğimiz yıl aldığı izin kapsamında altı hasta üzerinde deneme yapabilecekti. Avustralya'da başlatılan testler dahilinde cihazlar dört hastaya implante edildi. Beyin-bilgisayar arayüzü şirketi, ABD'deki bir ALS hastasının beynine 3,8 cm'lik cihaz yerleştirdi.

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Synchron tarafından geliştirilen bu cihazın, hareket bile edemeyen kişilerin e-posta ve SMS göndermesini sağlayabildiği dile getirildi. Ayrıca Avustralya'daki hastaların WhatsApp'tan mesaj gönderebildiği ve internet üzerinden alışveriş yapabildiği ortaya çıktı.

Elon Musk 2019'da yaptığı açıklamalarda, 2020 yılında insanlı deneyler yapabileceklerini söylemişti, ancak henüz FDA'dan onay bile almayı başaramadı. Fakat buna karşılık, çok daha küçük bir firma olan Synchron'un izin alıp deneyler gerçekleştirmesi merak uyandırdı.

Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi

Synchon ve Neuralink'in cihazlarının genel olarak benzer şekilde çalıştığını belirtelim. Her iki ürün de Parkinson veya ALS gibi nörolojik hastaları hedefliyor ve insan düşüncelerini bilgisayar komutlarına çeviriyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elon Musk şokta! İnsan beynine ilk defa çip yerleştirildi - Son Dakika
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