Son Dakika Haberleri: Elon Musk StarShip'in 6 ay içinde yörüngede olmasını istiyor
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Elon Musk StarShip'in 6 ay içinde yörüngede olmasını istiyor

35 dakika önce

SpaceX StarShip 6 ay içinde yörüngede olabilir Geçtiğimiz hafta sonu SpaceX CEO'su Elon Musk, insanları Mars'a götürmek için tasarlanan uzay aracı, yıldız gemisi "StarShip'i" tanıttı.

Elon Musk StarShip'in 6 ay içinde yörüngede olmasını istiyor, System.String[]

SpaceX StarShip 6 ay içinde yörüngede olabilir

Geçtiğimiz hafta sonu SpaceX CEO'su Elon Musk, insanları Mars'a götürmek için tasarlanan uzay aracı, yıldız gemisi "StarShip'i" tanıttı. İşin ilginç tarafı söz konusu yıldız gemisinin Dünya Yörüngesine 6 ay içinde yerleştirilebileceğini söyledi.


Şirket aracın motor tasarımları üzerinde hala çalışıyor ve Starhopper isimli bir prototip üzerinde tek raptor motoru test etti. Şimdi ise aracı yerden 20 km yukarı kaldırmak için üçlü bir rapto motoru inşa ediyor.


Three Raptors on a Starship pic.twitter.com/UrRiD62EVk


— Elon Musk (@elonmusk) 26 Eylül 2019


Musk, Starship'in roketi Super Heavy'nin, gemide 37 adet raptor motoru bulunan tarihteki en güçlü gemi olacağını söyledi; 68 metre uzunluğunda ve dokuz metre genişliğinde (çap) olacak.

Elon Musk'ın uzay sevdası biliniyor. Ancak gemi başarılı olursa gezegenler arası uzun yolculuklarda içerisinde 100 astronot ve bilim insanı olabilecek şekilde yolculukları mümkün kılabilir.


Elon Musk StarShip


Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei


— SpaceX (@SpaceX) 29 Eylül 2019


Elbette uzay turizmi hedefleri içinde önemli bir dönüm olabilir. Bu arada Elon Musk'ın bir çok kez söylediği tarihleri kaçırdığını da biliyoruz.

Elon Musk, CEO, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: Teknotalk.com
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