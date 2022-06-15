Elon Musk, Starship roketi için tarih verdi! - Son Dakika
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Elon Musk, Starship roketi için tarih verdi!

15.06.2022 15:41
Elon Musk, Starship roketi için tarih verdi!

Starship roketi için ABD Federal Havacılık İdaresinden onay çıkmasının ardından Elon Musk'tan konu ile ilgili açıklama geldi.

SpaceX, yeni nesil roketin fırlatma izinleri için uzun zamandır ABD Havacılık İdaresinin (FAA) kararını bekliyordu. Buna göre FAA, SpaceX'in belli koşulları yerine getirmesi koşulu ile Starship roketinin fırlatılması için izin verdi. Starship roketi için FAA'dan onay çıkmasının ardından Elon Musk'tan konu ile ilgili açıklama geldi. SpaceX CEO'sundan yapılan açıklamaya göre yeni nesil roket çok kısa bir süre sonra fırlatılacak.

Starship roketi Temmuz'da uzaya fırlatılıyor

Elon Musk Twitter üzerinde yaptığı açıklama ile yeni nesil Starship roketinin Temmuz ayında ilk yörünge test uçuşuna hazır olacağını söyledi. Buna göre, uzun zamandır bu fırlatma için hazırlık yapan SpaceX, kısa bir süre içinde roketi fırlatmaya hazır hale getirecek. Şirketin fırlatma öncesinde de yine FAA'dan gerekli izinleri alması gerekiyor.

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Temmuz ayında planlanan fırlatmanın ardından Elon Musk, bir sonraki görev için de Ağustos ayını gösterdi. Görünen o ki, SpaceX alınan iznin ardından zaman kaybetmeyerek aylık fırlatmalar gerçekleştirmeyi planlıyor. Elon Musk'ın da attığı tweet'de ise şu ifadeler yer alıyor:

Starship gelecek ay uçmaya hazır olacak. Dün gece geç saatlerde ilerlemeyi gözden geçirmek için High Bay ve Mega Bay'daydım.

Ağustos ayında uçmaya hazır ikinci bir Starship daha olacak ve sonrasında aylık olarak devam edecek.

Starship will be ready to fly next month. I was in the high bay & mega bay late last night reviewing progress.

— Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2022

Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki Starship roketi şimdiye kadar fırlatılan en güçlü uzay aracı olacak. Yeniden kullanılabilir olmasıyla uzay yolculuklarını hızlandıran roket aynı zamanda görev maliyetlerinin düşmesine de olanak sağlayacak. Testler tamamlandığında bu güçlü uzay aracının astronotları Ay'a ve muhtemelen Mars'a taşıması planlanıyor.

SpaceX henüz Starship roketini sadece yüksek irtifa uçuşlarda test etmiş durumda. Yeni uzay aracı Temmuz ayı ile birlikte ilk yörünge uçuş testine de tabi tutulacak. Starship'in testlerinin başarılı geçmesi durumunda NASA'nın Ay'a planladığı insanlı uçuşlarda da bu roket kullanılacak.

Elon Musk, Starship roketi için tarih verdi!

Bilindiği gibi NASA 2025 yılından önce Ay'a ilk kadın ve siyahi astronotu göndermeyi planlıyor. Bu görevde Starship'in bir versiyonunun kullanılması planlanıyor. Bu araç aynı zamanda NASA'nın Ay'da kurmayı planladığı üs projesi için gerekli ekipmanları da taşımak için kullanılabilir.

Bakalım Starship roketi Temmuz ayındaki fırlatmada bizlere neler gösterecek? Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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