Elon Musk, sürücüsüz otomobiller için tarih verdi!

Tesla CEO'su Elon Musk Cuma günü Brezilya'daydı. Yerel hükümet ile Amazon bölgelerini SpaceX'in Starlink uydu tabanlı internetine bağlamak için bir program başlatmak amacıyla Brezilya'ya giden Musk ayrıca yerel gazetecilerin Tesla hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Elon Musk 2023 yılını işaret etti!

Elon Musk Brezilya'da gazetecilere verdiği demeçte, Tesla'nın gelecek yıl bu zamanlarda denetim için direksiyon başında insan sürücülere ihtiyaç duymadan kendi kendine giden arabalara sahip olacağını söyledi. Musk tarih olarak ise 2023 yılını gösterdi.

Sürücüsüz otomobiller hiç olmadığı kadar yakın!

Musk, Tesla'nın bundan yaklaşık bir yıl sonra, yani Mayıs 2023 civarında, direksiyon başındaki insanlara ihtiyaç duymadan kendi kendine yol alabilen otomobillere sahip olacağını iddia etti. Musk bu açıklamayı daha önce de yapmıştı.

Elon Musk daha önce de 2022 yılının sonunda yollarda Tesla'nın 1 milyon robotaksisi olacağını belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde Musk, bu yıl sonu için Tesla'nın hedefi olan 1 milyon robotaksisini "FSD Beta'da 1 milyon kişi" olarak değiştirdi.

"Robotaxi" terimi, Tesla'nın direksiyonda sürücü olmadan hizmet veren yeni girişimini ifade ediyor. Öte yandan, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) Beta'sı, otonom sürüş sisteminin tüm özelliklerine sahip. Ancak bazı durumlarda başarısız olabilen sistem, direksiyon başında bir sürücü olmasını zorunlu kılıyor. Sürücüler herhangi bir aksi durumda kontrolü ele alarak kötü sonuçlardan kaçınabiliyor.

Beta aşamasındaki kişi sayısını arttırarak, Tesla'nın FSD sistemini daha geniş çerçevede test etmek ve daha fazla veri toplayarak sistemin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yeterli iyileştirmelerle Tesla, FSD sisteminin sonunda sürücü desteğine gerek duymadan kullanılabilecek kadar güvenli hale geleceğini umuyor. Ancak birçok değişken içermesi gereken bu sistemin güvenliği hala sorgulanıyor. Elon Musk'ın daha önce de buna benzer açıklamalar yapmış olması sürücüsüz otomobillere karşı şüpheyi arttırmış durumda.

Peki siz sürücüsüz otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Tesla tam otonom araçlarını ne zaman yollara çıkaracak ? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.