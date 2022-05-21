Elon Musk taciz iddialarına karşı önlemini alıyor!

Son dönemde gündemden düşmeyen Elon Musk, yapılan taciz iddiaları ile birlikte ağır bir suçlama ile karşı karşıya. Musk'ın 2016 yılında bir SpaceX çalışanını taciz ettiği iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine kimseyi taciz etmediğini açıklayan Elon Musk, yine de tedbiri elden bırakmıyor gibi görünüyor. CEO, bugün Tesla'nın "sağlam bir hukuk departmanı" kurduğunu açıkladı.

Elon Musk sağlam bir hukuk ekibi kuruyor!

Tesla'nın doğrudan davaları üstleneceği ve dava açacağı bu girişim, Elon Musk'ın karıştığı taciz iddiaları üzerine geldi. Bu durum ise Elon Musk'ın bu tip olaylara karşı önlem olarak böyle bir karar aldığı yönünde yorumlanıyor.

Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi!

Elon Musk, attığı tweet ve devamında şu ifadeleri kullandı: