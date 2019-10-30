Son Dakika Haberleri: Elon Musk'tan 1 milyon dolar bağış
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Elon Musk'tan 1 milyon dolar bağış

21 dakika önce

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, bir youtuberın 20 milyon ağaç dikme hedefiyle başlattığı kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı.

Elon Musk'tan 1 milyon dolar bağış, System.String[]

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, bir youtuberın 20 milyon ağaç dikme hedefiyle başlattığı kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı.

Musk, 20 milyon takipçisi olan "MrBeast" kullanıcı adlı Youtuber Jimmy Donaldson'ın sosyal medyada "teamtrees" etiketiyle başlattığı ağaç dikme kampanyasına Twitter'dan destek verdi.

Twitter'dan, MrBeast'e ağaçların nerelere dikileceğini soran Musk, projeye 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Musk, kampanyaya şu ana kadarki en yüksek bağışı yaparak, Twitter'daki ismini de "Treelon" olarak değiştirdi.

Kampanya çerçevesinde 1 ağacın maliyetinin 1 dolar olduğu belirtildi.

Arbor Day Foundation'la ortaklaşa yürütülen kampanyada şu ana kadar yaklaşık 8 milyon doların toplandığı bildirildi.

Musk'ın dışında Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de 150 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Musk, 2018'de de ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan su kirliliği krizi için 480 bin dolar bağışlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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