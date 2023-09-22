Elon Musk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine yeşil ışık: İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olur - Son Dakika

Elon Musk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine yeşil ışık: İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olur

Son Güncelleme: 22.09.2023 08:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Tesla'nın patronu Elon Musk'la görüşmüş ve "Tesla'nın 7 fabrikasını Türkiye'de kur" teklifinde bulunmuştu. Musk'un bu teklife "Biz otomobillerimizin birçok parçasını ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye'de Tesla'nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de Elon Musk'la görüşmesi en az BM toplantısı kadar ilgi görmüştü. Erdoğan'ın görüşmeye oğlu 'X' ile gelen Elon Musk'a yaptığı "Telsa'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kur" teklifine verdiği cevap merak ediliyordu. O cevabı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

- Görüşmenin magazin yanı kadar önemli olan bir nokta da ekonomik boyutuydu. Erdoğan, Elon Musk'a Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'ye kurmasını teklif etmişti. Bu yazdıklarım medyaya yansıdı. Ama peki Musk, Erdoğan'ın Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'ye kurma teklifine ne cevap veriyor?

İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olur

- Elon Musk, "Biz otomobillerimizin birçok parçasını ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye'de Tesla'nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır" diyor.

Çin ve Almanya'da da fabrikaları var

Elon Musk'ın ABD dışında Çin ve Almanya'da fabrikaları bulunuyor. Elon Musk'ın Türkiye'de fabrika kurması elbette ki ticari anlamda önemli bir yatırım olur.

Elon Musk, Otomobil, Teknoloji, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elon Musk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine yeşil ışık: İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olur - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler
10:58 Ukraynalı şarkıcı Ruslana, savaş dönemindeki destek için Türkiye'ye teşekkür etti: Ömür boyu Türk milleti için savaşacağım
10:54 Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti
10:57 Altının gram fiyatı 1.683 lira seviyesinde işlem görüyor
10:56 Güne yükselişle başlayan dolar/TL 27,15 seviyelerinden işlem görüyor
10:10 Canlı yayında Akşener'e zor soru: İmamoğlu ve Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?
10:10 Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
10:07 Konferans Ligi'nde tarihi maç! İlk yarı farka boğulan Zrinjski'den destansı geri dönüş
09:47 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi
09:27 Aleyna Tilki'den çocuklarını paylaşan ailelere sert tepki: Yargılansınlar, tacizcilerden farkı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 11:30:44. #1.11#
SON DAKİKA: Elon Musk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine yeşil ışık: İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement