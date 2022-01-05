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Elon Musk'tan heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada Aydın'daki Afrodisias antik kentini beğendi - Son Dakika

Elon Musk'tan heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada Aydın'daki Afrodisias antik kentini beğendi

05.01.2022 21:51

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medyadan Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti içerisindeki stadyumun fotoğrafını beğendi. Bu beğeni üzerine Karacasu halkını heyecanlanırken, ilçe kaymakamı ise sosyal medyadan "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" açıklaması yaptı.

Uzay teknolojileri ile ilgili yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken ve yakından takip edilen Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı beğeni ile yine dikkatleri üzerine çekti.

AYDIN'DAKİ ANTİK KENTTEKİ STADYUMU BEĞENDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia kenti olarak kurulan, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan stadyumun fotoğrafını beğenen Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

İLÇE KAYMAKAMI DA PAYLAŞIM YAPTI

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" ifadelerini kullandı.

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Aphrodisias, Elon Musk, Karacasu, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'tan heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada Aydın'daki Afrodisias antik kentini beğendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada Aydın'daki Afrodisias antik kentini beğendi - Son Dakika
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