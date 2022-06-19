Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım - Son Dakika
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Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım

19.06.2022 15:42
Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım

Elon Musk Twitter CEO'su olmayı umursamıyor. Musk, Twitter çalışanlarının kendisini dinlemesi gerektiğini ifade etti.

Twitter'ı satın almaya talip olduğundan beri Elon Musk'a dair en büyük belirsizliklerden biri CEO'luk görevi oldu. Bugüne kadar Twitter CEO'luğuyla ilgili açıklamada bulunmayan ve sadece platformda değişiklik yapmak istediğini söyleyen Musk, ilk defa konuştu.

Elon Musk: Twitter CEO'luğunu umursamıyorum

Birkaç gün önce Twitter çalışanlarıyla görüşme yapan Elon Musk'ın nelerden bahsettiği ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre Elon Musk, şirketin CEO'su olmayı "umursamadığını" dile getirdi. Musk, CEO'luk görevi yerine daha hızlı kararlar alabileceği şekilde ilerlemek istiyor.

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Insider'da yer alan habere göre dünyanın en zengin insanı, Twitter yöneticisi olup olmayacağına henüz karar vermedi. Hatta Musk'ın, Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantı sırasında bu koltuğa talip bile olmadığını söylemek mümkün.

Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım

Görünüşe göre Elon Musk, Twitter için olabildikçe hızlı kararlar almak istiyor. Çalışanlara yönetici olarak değil, sadece 'bir şeyler yapmak isteyen biri' olarak davranmak istediğinin altını çizdi. Tesla CEO'su, Twitter çalışanlarına şu açıklamayı yaptı:

"CEO olmanın birçok görevi var. ve ben sadece Twitter'ın hızlı ve düzgün bir şekilde ilerlediğinden emin olmak istiyorum. Görev başlığının ne olduğu gerçekten umurumda değil. Ama insanların kesinlikle beni dinlemesi gerekiyor."

Elon Musk'ın daha önce kendi şirketleri SpaceX ve Tesla için de benzer şeyler söylediğini hatırlatmak gerekiyor. Hatta Musk, CEO'luk görevi yerine farklı unvanlar kullanmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz yıl Tesla yönetim kurulunda alınan kararda kendisini "Techno King" (Teknolojinin Kralı) olarak seçmişti.

Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım

Musk ayrıca başka bir röportajında ise yönetim kurulundaki pozisyonların "uydurma" olduğuna inandığını söyledi. "Tüm bu başlıklar basitçe uydurulmuştur. Yani CEO, CFO veya baş hukuk müşaviri bir anlam ifade etmez" dedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Elon Musk'ın Twitter hedefi belli oldu! Elon Musk'ın Twitter hedefi belli oldu!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk'tan ilginç Twitter açıklaması: Beni dinlemeniz lazım - Son Dakika

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