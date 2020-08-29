Elon Musk'tan insan beyni için çip - Son Dakika

Elon Musk'tan insan beyni için çip

SpaceX ve Tesla gibi teknoloji devlerinin CEO'su Musk'ın bir diğer şirketi Neurolink, insan beynine yerleştirilmesi planlanan bir çip geliştirdi.

Elon Musk'tan insan beyni için çip, System.String[]

SpaceX ve Tesla gibi teknoloji devlerinin CEO'su Musk'ın bir diğer şirketi Neurolink, insan beynine yerleştirilmesi planlanan bir çip geliştirdi. Çipin pek çok hastalığın tedavisinde faydalı olacağı öne sürülüyor.Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Neurolink adlı firma tarafından geliştirilen ve insan beynine yerleştirilerek, çok sayıda sağlık sorununu gidermesi beklenen elektronik çipin tanıtımını yaptı. İnsan vücudundaki sinir hücreleri ile akıllı telefon arasında veri akışı sağladığı belirtilen çipin 23 milimetreye 8 milimetre büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Cuma günü yapılan tanıtımda konuşan Elon Musk, söz konusu çipin ağrı tedavisinde faydalı olmasının yanında, görme bozukluğu, işitme kaybı, uykusuzluk, beyindeki hasarlar ve zedelenmiş omuriliğin tedavisinde çok önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Bu teknoloji ile gelecekte, örneğin insanların yürüyebilmesini engelleyen hasarlı sinir dokularının tedavi edilebileceğini savunan Musk, bu aşamaya ne zaman gelineceği ile ilgili olarak net bir tarih vermedi.

Beyinden akıllı telefona Bluetooth bağlantısı

"Nöronlar kablo ağları gibidir ve elektronik bir sorunu çözmek için elektronik bir alet gerekir" diyen Musk, geliştirilen prototip çipin aynı zamanda ısı, basınç ve hareket sensörlerine sahip olduğunu ifade ederek, "Alet bu sayede sağlık durumunu gözlemleyebilir ve örneğin bir kalp krizi ya da felç riskine karşı uyarıda bulunabilir" dedi.

Tanıtımı yapılan elektronik çip, Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefonla iletişim halinde olabiliyor. Gerekli enerjiyi bir gün boyunca sağlayan çipin içindeki pil ise kablosuz şarj edilebiliyor.

Neurolink şirketinin Kaliforniya eyaletinin Fremont kentinde bulunan merkezinde, domuzlarda denenen çipin olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor. Elon Musk, tanıtım etkinliğinde, Gertrude adı verilen ve burnuna çip yerleştirilen domuzdan elde edilen verileri katılımcılarla paylaştı.

Çipin insan beynine yerleştirilme işlemi

Neurolink firmasının aynı zamanda, bu çipi insan beynine yerleştirecek robotu da geliştirdiği belirtiliyor. Elon Musk'ın verdiği bilgilere göre, söz konusu robot tarafından gerçekleştirilen operasyonla, küçük bir bilgisayar olarak da nitelendirilen çipin son derece hassas bağlantıları insan dokusu ile birleştiriliyor. Musk, bu işlemden, saçların altındaki küçük bir yara dışında herhangi bir iz kalmayacağını dile getirdi. "Şu an böyle bir çip taşıyor olsam bunu farkedemezsiniz. Kimbilir, belki de taşıyorumdur" diyen Elon Musk, üretilen ilk çiplerin çok pahalı olacağını ancak zamanla, beyne yerleştirme operasyonu dahil, bu fiyatın birkaç bin dolara ineceğini düşündüğünü ifade etti. Musk, söz konusu çipi üreten Neurolink firmasının halihazırda yaklaşık 100 çalışanı olduğunu ancak bu sayının gelecekte 10 bin olabileceğini belirtti.

Elektrikli otomobil alanında dünyanın öncü şirketlerinden Tesla ile uzay araştırmaları konusunda adından son dönemlerde sıkça söz ettiren SpaceX'in de sahibi olan Elon Musk, uzun süredir, insanların yapay zeka ile rekabet edebilmesi için gelecekte beyinlerini ile bilgisayarlar arasında bağlantı kurmaları gerektiğini savunuyor.

dpa/ ET,JD

(c)

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Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:39

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Elon Musk'tan insan beyni için çip - Son Dakika

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