Elon Musk'tan kafa karıştıran 'ölüm' mesajı! - Son Dakika
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Elon Musk'tan kafa karıştıran 'ölüm' mesajı!

09.05.2022 18:26
Elon Musk'tan kafa karıştıran 'ölüm' mesajı!

Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformu Twitter'dan kafaları karıştıran bir suikast paylaşımı yaptı. İşte ayrıntılar...

Elon Musk, son dönemin en çok konuşulan kişilerinden biri. Geçtiğimiz ay Twitter'dan hisse alan ve daha sonra bununla yetinmeyip platformun tamamını 44 milyar dolara satın alan iş insanı, diğer yandan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Musk, geçtiğimiz saatlerde kafaları karıştıran bir suikast paylaşımı yaptı.

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Elon Musk: Gizemli bir şekilde ölürsem, sizi tanımak güzeldi

Elon Musk, sosyal medyada esprili paylaşımlarıyla tanınıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Rusya- Ukrayna savaşının ilk patlak verdiği dönemde Vladimir Putin'i esprili bir şekilde kafes dövüşüne bile çağıran iş insanı, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

If I die under mysterious circumstances, it's been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

İş insanı, geçtiğimiz saatlerde sahibi olduğu Twitter'dan "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Takipçileri bir hayli endişelendiren bu gönderi, kısa sürede 800 binin üzerinde beğeni, 100 binin üzerinde retweet ve yaklaşık 80 bin yorum aldı.

Tabii en çok merak edilen konulardan birisi de iş insanının neden böyle bir paylaşım yaptığı. Şu an için konuyla ilgili gelen sorulara herhangi bir yanıt vermeyen Musk, çeşitli spekülasyonlara da neden oldu. Ancak Musk'ın daha önceki paylaşımlarına da bakacak olursak, Ukrayna'ya Starlink uydusu göndermesi nedeniyle Rusya'nın hedefi haline geldiğini söyleyebiliriz. Öte yandan bir kesim de paylaşımların dikkat çekme amaçlı yapıldığını savunuyor.

Elon Musk'tan kafa karıştıran 'ölüm' mesajı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, ilgili paylaşımı can güvenliğinden endişe duyduğu için mi yoksa dikkat çekmek için mi yaptı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Elon Musk'tan kafa karıştıran 'ölüm' mesajı! - Son Dakika


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