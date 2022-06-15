Elon Musk'tan kripto para piyasalarını karıştıracak açıklama! - Son Dakika
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Elon Musk'tan kripto para piyasalarını karıştıracak açıklama!

15.06.2022 19:41
Elon Musk'tan kripto para piyasalarını karıştıracak açıklama!

Ünlü CEO, Elon Musk'tan sabaha karşı kripto para borsalarını karıştıracak bir Tweet geldi. Peki ya Musk, yaptığı paylaşımda ne demek istiyor?

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum da dahil neredeyse her birimde düşüş trendi sürerken, yatırımcılar da endişeyle ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Son olarak konuyla ilgili bir açıklama da Elon Musk cephesinden geldi.

Yaptığı Twitter paylaşımlarıysa sık sık adından söz ettiren Elon Musk, açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. İşte milyarder Tesla ve SpaceX CEO'sunun yaptığı kafa karıştıran paylaşım.

Elon Musk, kripto para piyasalarını hareketlendirecek mi?

Ünlü CEO Elon Musk, sabah 3 sularında yalnızca "Cryptonight" yazdığı bir Tweeti paylaştı. Yaptığı paylaşım İngilizce olarak farklı anlamlara gelirken, paylaşımının altında her zaman alışık olduğumuz gibi teoriler üretilmeye başlandı.

Elon Musk'tan kripto para piyasalarını karıştıracak açıklama!

Musk'ın yaptığı paylaşım "Crypto night" olarak da "Crypto tonight" olarak da baktığımızda ise "Kripto gecesi" veya "Bu gece kripto" anlamlarına geliyor. Öte yandan bir diğer anlamının ise Cryptonight isimli bir madencilik algoritmasından da söz ettiği düşünülüyor.

Cryptonight

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022

Yapılan Twitter paylaşımı, 138 binden daha fazla beğeni alırken, paylaşımının altında "Kripto para borsasının sonu mu gelecek" diye sorular artarken, kullanıcılarının çoğu yatırımlarının Musk'ın ellerinde olduğunu belirtti.

pic.twitter.com/VDbjQt08I1

— Patel Meet (@mn_google) June 15, 2022

Kripto para borsasındaki son durum ne?

Bitcoin son 18 aydaki en düşük değeri olan 22 bin dolar seviyelerine hızlıca gerilerken, Ethereum ise yaklaşık olarak yüzde 8.9'luk bir düşüş ile 1100 dolar seviyelerine düştü. Cardano (ADA), XRP, SOL, DOGE ve SHIB gibi coinlerde de düşüş var. Kasım ayında 70 bin dolar seviyesinde olan BTC, uzmanlar tarafından yorumlandığında bu sert düşüşlerin sebebi, küresel gelişmeler, enflasyon, faizler ve yaşam pahalılığı olarak yorumlanırken ilerleyen süreçte bizi neler beklediğini bilmek pek de mümkün değil.

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Peki ya sizler bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yatırımda bulunduğunuz kripto paralar var mıydı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında bekliyoruz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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