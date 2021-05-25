Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, " Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.

"BITCOIN MADENCİLİK KONSEYİ KURMAYI KABUL ETTİLER"

MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor da, "Kripto para madencileri, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler" açıklamasını yaptı.

YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

ÇİN'İN HAMLESİ PİYASALARI ALT ÜST ETMİŞTİ

Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda kripto paralar hakkında fazlasıyla önemli bir hareket yapmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, kripto varlıkların bir yatırım seçeneği olduğunu söyleyerek Çin'in kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından geçen birkaç hafta sonra ülkedeki Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine kısıtlamalar getirildi.