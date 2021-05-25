Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım - Son Dakika

Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım

25.05.2021 13:06

Yaptığı çıkışlarla Bitcoin piyasasında dalgalanmalara sebep olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 13 Mayıs'taki paylaşımında, Bitcoin üretimi esnasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı sebebiyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklayan Musk, bu kez ise zeytin dalı uzattı. Musk'ın yaptığı paylaşımın ardından Bitcoin fiyatı yüzde 15 arttı.

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, " Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.

"BITCOIN MADENCİLİK KONSEYİ KURMAYI KABUL ETTİLER"

MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor da, "Kripto para madencileri, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler" açıklamasını yaptı.

YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

ÇİN'İN HAMLESİ PİYASALARI ALT ÜST ETMİŞTİ

Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda kripto paralar hakkında fazlasıyla önemli bir hareket yapmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, kripto varlıkların bir yatırım seçeneği olduğunu söyleyerek Çin'in kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından geçen birkaç hafta sonra ülkedeki Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine kısıtlamalar getirildi.

Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım

Kripto paralar, Elon Musk, Bitcoin, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • hakan: kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. biri olmayan para üretiyor öbürü onu değerlendiriyor ve çalışmadan kendileri çalıp kendileri zengin oluyorlar. ne güzel. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • adam biliyor işini: adam milyarlarca dolarlık bitcoin alıyor nasılsa dünyanın en zengin adamı piyasayı elinde tutuyor. Piyasayı yükseltip satıyor. Sonra düşürüp geri alıyor. Bu biraz şey gibi eskiden mahalle maçlarında topu olan çocuk forvet oynardı istediğini oynatır istediğini oynatmazdı. Burda da herşey kendi elinde adam yatırımcılar ile oynuyor kazanıyor kendisi. Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü Yaşlı adam, ziyaret amaçlı geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp öldü Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı

Son Dakika Haberleri
14:40 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti
14:39 Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım         
14:40
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement