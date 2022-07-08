Elon Musk'tan şok Twitter kararı! Geri adım attı

Yaklaşık üç aydır devam eden ve artık büyük bir bilinmezliğe dönüşen Elon Musk – Twitter anlaşması, çoktan iptal edilmiş olabilir. Elon Musk'a yakın olan isimsiz kaynaklar, milyarderin satın alma hakkında şüphe içinde olduğunu söyledi.

Elon Musk, Twitter satın alımını konuşmayı bıraktı

Twitter'daki bot ve spam hesaplara ilişkin daha detaylı bir analiz yapmayı istediğini söyleyen Elon Musk, yaklaşık iki aydır Twitter satın alımını bekletiyor. Platformun yönetim kurulu Musk'a istediği verileri sağlamış olmasına rağmen, Twitter CEO'sundan henüz olumlu bir dönüş gelmedi.

Washington Post'un hazırladığı son raporda ise Musk'ın "derin şüpheler" içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Tesla CEO'suna yakın kaynaklar, Twitter ile ilgili belirli konulardaki tartışmalara girmediğini dile getirdi.

Elon Musk'ın isteği üzerine Twitter'da kıyım başladı!

Musk'ın ayrıca Twitter'daki bazı hissedar ile görüşmek istemediği iddia edildi. Şirketin tüm hisselerine talip olan milyarder isim, yatırımcıların tamamıyla anlaşamaması halinde Twitter'ı satın alamaz. Fakat Musk'ın, Twitter'ın geleceğinden de derin şüphe duyduğu belirtildi.

Tesla CEO'su, spam ve bot hesaplar ile ilgili daha detaylı bir rapor sunulmasının istemiş ve yönetim kurulunu harekete geçirmişti. Twitter yöneticileri Musk'a "Firehose" isimli programlama arayüzüne erişim hakkı tanıdı. Bu erişim, Musk'ın günlük 500 milyondan fazla tweet'i içeren veri akışını izleyebilmesini sağladı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda tereddüte düşen Musk, sosyal medyadaki açıklamalarında da bu konuyu konuşmayı bıraktı. Ayrıca birçok kişinin Elon Musk – Twitter anlaşmasının sonuçlarından çekindiğini de göz ardı etmeyelim.

Tesla CEO'su sahte ve bot hesapları önlemek için tüm gerçek kullanıcılara onay işareti verilebileceğini söylemişti. Yani kimlik bilgilerini Twitter'a yükleyen kullanıcılar, gerçek bir kişi olduğunu doğrulayabilir. Fakat bu yöntem, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

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