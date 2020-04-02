Elon Musk'tan SpaceX Çalışanlarına 'Zoom' Yasağı - Son Dakika

Online toplantı uygulaması Zoom, coronavirüs (covid-19) salgını sonrasında insanların evlerine kapanmasıyla oldukça popüler hale geldi. Ancak görünüşe göre SpaceX, uygulamanın kullanımıyla ilgili bazı endişeler taşıyor.

Zoom aslında evlerindeki insanların hayatlarını kolaylaştıran bir uygulama. Zoom sayesinde öğrenciler, öğretmenlerine bağlanarak online sınıf ortamında ders görürken, çalışanlar da ofis ortamını ve toplantılarını Zoom sayesinde evlerine taşıyor.

Ancak hafta başında Zoom hakkında ciddi iddilar ortaya atıldı ve uygulamanın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı belirtildi. Bu durum, coronavirüs günlerinde güvenli bir liman olarak görülen Zoom'a şüpheyle bakılmasına yol açtı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de çalışanlarına Zoom uygulaması hakkında e-posta göndererek uygulamanın kullanımının yasaklandığını duyurdu. SpaceX, çalışanlarının Zoom uygulamasının yerine e-posta, metin veya telefon kullanmasını istiyor.

SpaceX tarafından şirket çalışanlarına gönderilen e-postada 'önemli gizlilik ve güvenlik endişeleri' ifadesinin kullanılması oldukça dikkat çekici. Bu ifade, Zoom'un bazı güvenlik zafiyetleri barındırabileceğini gösteriyor. Zoom tarafından ise bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.