Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu

11.07.2022 15:00
Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu

Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk, yaptığı yeni bir paylaşımla gündem oldu. Elon Musk, Twitter ile dalga geçti.

Elon Musk, gündemi belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alacağını duyuran Tesla ve SpaceX CEO' su, şirketin sahte ve spam hesapların sayısı konusunda doğru bilgi vermediği gerekçesiyle ilk başta 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde ise yukarıda belirttiğimiz nedenden dolayı tamamen feshetti.

Elon Musk, Twitter ile dalga geçti

Elon Musk, satın alımı tamamen durdurmasının ardından gündemi belirleyen paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Twitter, fesih kararı sonrası Musk'ın şirketi satın alması için yasalar çerçevesinde gerekli adımları atacağını duyurdu. İş insanı da buna atıfta bulunarak platformdan alaycı bir paylaşım yaptı.

pic.twitter.com/JcLMee61wj

— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2022

Elon Musk, sosyal medyaya damga vuran memlerden birisini kendisine uyarlayarak takipçileriyle paylaştı. Gönderide satın alım sürecini ele alan Musk, yasal yollara başvuracağını açıklayan Twitter'ın mahkemede sahte ve spam hesapların sayısını açıklamak zorunda kalacağını ifade etti.

Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı!

Musk'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor;

Twitter'ı satın alamayacağımı söylediler.

Daha sonra bot bilgilerini paylaşmaya yanaşmadılar.

Şimdi beni mahkeme yoluyla Twitter'ı satın almaya zorluyorlar.

Ancak mahkemede bot bilgilerini paylaşmak zorunda kalacaklar.

Musk'ın anlaşmayı feshettiğini açıklaması, sürecin direkt olarak bittiği anlamına gelmiyor. Zira bu noktada mahkemeden çıkacak karar belirleyici unsur olacaktır. Ancak bir süre daha Elon Musk ve Twitter ikilemini konuşuyor olacağız.

Bu süreç iki taraf içinde oldukça zorlu geçti. Bir adım ileri, iki adım geri şeklinde gidildi. Özellikle Musk, Twitter'ın kendisiyle paylaştığı verilerin doğru olmadığını iddia etti. Bunun başında ise spam/bot hesap sayısının kendisine yüzde 5 oranında olduğunun söylenmesi geliyor. Zira iş insanının özel araştırmasına göre gerçek sayı bunun 4 katı kadar. İki taraf arasında ipler tam da burada koptu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk mı yoksa Twitter mı haklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Twitter, çalışanlarını Elon Musk hakkında uyardı! Twitter, çalışanlarını Elon Musk hakkında uyardı!
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:46 Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 15:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement