Elon Musk'tan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde cevap! - Son Dakika
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Elon Musk'tan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde cevap!

17.05.2022 10:35
Elon Musk'tan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde cevap!

Twitter satın alma işlemlerini sahte hesaplar nedeniyle askıya alan Elon Musk, bugün Twitter CEO'suna kaka emojisi gönderdi!

Twitter platformundan ilk önce hisse alan Elon Musk, daha sonra bununla da yetinmeyerek tamamını satın alma girişiminde bulunmuştu. Platformda birçok değişiklikten şikayet eden Elon Musk, bir de Twitter'ın daha özgür ve demokratik olması için spam hesaplarından temizlenmesini istemişti. Bugün bağımsız kuruluşların yaptığı açıklamada Twitter hesaplarının yüzde 19,42'sinin sahte olduğu ortaya çıktı. Twitter daha önceden bu verinin yüzde 5 olduğunu belirtmişti. Ünlü iş insanı Elon Musk, bugün konuyla ilgili açıklama yapan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde bir cevap verdi.

Elon Musk, Twitter CEO'suna kaka emojisi gönderdi!

Ünlü iş insanı Elon Musk, firmanın spam hesaplarla yeterince işlem yapmadığını düşünerek satın alma işlemlerini askıya aldı. Ardından da gizlilik sözleşmesini ihlal etti ve algoritmada bazı hatalar olabileceğini anlatan paylaşımlar yaptı.

Elon Musk haklı mı? Twitter'daki sahte ve spam hesapların oranı açıklandı!

Twitter CEO'su Parag Agrawall da bugün Twitter hesabından spam hesaplarla ilgili uzun bir tweet dizisi paylaştı. Bu paylaşımda sahte hesaplar için gün içinde kapattıkları hesapların verilerinden bahsetti ve şirketin konuyu ele alış biçimini savundu. Ek olarak da aksini öne süren herkesin yanlış olduğunu dile getirdi.

Elon Musk'tan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde cevap!

Elon Musk, Parag Agrawall'ın paylaştığı tweet dizesini kaka emojisi ile yanıtladı. Ardından da ek olarak "Reklamcılar, paralarının karşılığında ne aldıklarını nasıl biliyorlar? Bu Twitter'ın finansal sağlığı için esastır." diyerek soru yöneltti.

Elon Musk'ın kaka emojisi, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Parag Agrawall ise Elon Musk'ın kaka emojisi paylaşımı ve reklamcılar ile ilgili olan sorusuna bir cevap vermedi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın spam hesaplar konusunda sergilediği davranış doğru mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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