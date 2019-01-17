Elon Musk'tan "Uçan Araba" Duyurusu
2 saat önce
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan araba üreteceğini açıkladı.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla
'nın kurucusu Elon Musk
, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan araba üreteceğini açıkladı. Dünya üzerinde gelecekte devrim oluşturabilecek değişim ve teknoloji ile ilgili vizyonunu paylaşan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan bir araba yapacağını iddia ederek Twitter
'a geri döndü. Musk, Twitter'da Tesla'nın yeni Roadstar
modeliyle ilgili uçan bir otomobil görseli paylaşarak, "Yeni Roadster buna benzer şeyler yapacak" ifadelerini kullandı. Kullanıcıların Musk'a inanmaması üzerine, Musk şaka yapmadığını belirten bir tweet atarak, arka tarafta bulunan iki koltuğun olduğu yerde oldukça iyi korumalı olan yüksek basınç kabında, yüksek basınçlı SpaceX soğuk gazlı itiş sisteminin kullanılacağını ifade etti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
Beşiktaş'ın Anlaştığı Muhayer Oktay, Sağlık Kontrolünden Geçti
Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı