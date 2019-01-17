Son Dakika Haberleri: Elon Musk'tan "Uçan Araba" Duyurusu

Elon Musk'tan "Uçan Araba" Duyurusu

2 saat önce

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan araba üreteceğini açıkladı.

Elon Musk'tan
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan araba üreteceğini açıkladı. Dünya üzerinde gelecekte devrim oluşturabilecek değişim ve teknoloji ile ilgili vizyonunu paylaşan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan bir araba yapacağını iddia ederek Twitter'a geri döndü. Musk, Twitter'da Tesla'nın yeni Roadstar modeliyle ilgili uçan bir otomobil görseli paylaşarak, "Yeni Roadster buna benzer şeyler yapacak" ifadelerini kullandı. Kullanıcıların Musk'a inanmaması üzerine, Musk şaka yapmadığını belirten bir tweet atarak, arka tarafta bulunan iki koltuğun olduğu yerde oldukça iyi korumalı olan yüksek basınç kabında, yüksek basınçlı SpaceX soğuk gazlı itiş sisteminin kullanılacağını ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

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