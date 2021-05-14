Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti - Son Dakika

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti

14.05.2021 10:13

Geçtiğimiz hafta TV programı Saturday Night Live'a katılan dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın, yayın sırasında yaptığı açıklamaların ardından bazı kripto para birimlerinin büyük değer kaybetmesi gündeme geldi. O günden bu yana yaklaşık 20 milyar dolar kaybeden Elon Musk'a iyi haber ise ABD basınından geldi. Musk'ın katıldığı Saturday Night Live programının sezonun en iyi üçüncü reytingine sahip olduğu belirtildi.

Geçen hafta cumartesi gecesi ABD'nin en eski komedi programlarından biri olan Saturday Night Live'a katılan ve sunuculuk yapan Elon Musk'ın şansı o günden beri iyi gitmiyor.

DÜN TESLA'NIN BITCOIN İLE ARAÇ SATMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Musk, o programda Dogecoin isimli kripto para ile ilgili sözleri sonrasında bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesinin ardından önceki gün de sahibi olduğu otomotiv şirketi Tesla'nın Bitcoin ile araç satmayacağını açıklamıştı. Dün, "Kripto paranın doğaya verdiği zararı anlayana kadar bu süreci askıya aldık" diyen Musk'un geçen haftadan beri yaklaşık 20 milyar dolar yitirdiği ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ İNSANI

Tesla'nın hissesi yaklaşık yüzde 15 düşerken Musk'un tam olarak 20.5 milyar dolarlık bir gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Toplam malvarlığı 145.5 milyar dolar olan Musk, Microsoft'un kurucusu olan ve 127.6 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates'in önünde "dünyanın en zengin üçüncü insanı" olarak yer alıyor.

Özellikle Twitter üzerinden sürekli kripto para ile ilgili açıklama yapan Musk'ın sürekli bu para birimi ile ilgili çelişkili açıklamaları uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu.

REYTİNGLERİ ARTIRDI

Fakat Elon Musk'a iyi haber ABD medyasından geldi. ABD'de yayınlanan ünlü dergilerden Variety, Musk'ın konuk olduğu Saturday Night Live programının sezonun en iyi üçüncü reytingine sahip olduğunu yazdı.

Musk'ın 8 Mayıs'ta katıldığı programın, sezonun ilk programında Chris Rock'ın sunucu olduğu program ve Dave Chappelle'in sunuculuktan ayrıldığı yayından sonra üçüncü olduğu belirtildi.

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Birisi: Bir şehri satın alacak parası var ama şu gazze Filistin afrika ya küçücük bi yardımı var mı merak ediyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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