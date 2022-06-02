Elon Musk, Tesla çalışanlarını kovmakla tehdit etti - Son Dakika
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Elon Musk, Tesla çalışanlarını kovmakla tehdit etti

02.06.2022 10:38
Elon Musk, Tesla çalışanlarını kovmakla tehdit etti

Elon Musk Tesla çalışanlarına gönderdiği e-postayla gündem oldu. Musk, ofise gelmeyen çalışanların şirketten ayrılmasını istedi.

Pandeminin sona ermesiyle birlikte çalışanlarını ofise getirmek için uğraşan şirketlerden biri de Tesla. Ancak ortaya çıkan yeni bir e-postaya göre Elon Musk, çalışanları ofise çağırma konusuna sert bir şekilde el atmış. Tesla CEO'su, çalışanlardan ya haftada 40 saat ofise gelmelerini ya da şirketten ayrılmalarını istedi.

Elon Musk: ya ofise gelin ya da Tesla'dan ayrılın

Tesla hissedarı olduğunu söyleyen Samuel Nissim, Twitter'da paylaştığı şirket içi e-postalarıyla büyük merak uyandırdı. İddiaya göre Tesla CEO'su Elon Musk, yöneticilerinin haftada en az 40 saat ofise gelmek zorunda olduklarını dile getirdi.

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Henüz Samuel Nissim ve Tesla tarafından doğrulanmayan bu e-postalarda Tesla CEO'su, çalışanları açıkça tehdit ediyor. Musk'a göre, haftada 40 saat veya daha fazla süre ofiste çalışmayan kişiler "istifa ettiklerini kabul etmeli."

They should pretend to work somewhere else

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

Elon Musk tarafından gönderildiği iddia edilen e-postada şu ifadeler kullanıldı: "Uzaktan çalışmaya geçmek isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır. Bu, fabrika işçilerinden istediğimizden daha az."

Twitter'a sızdırılan e-postalar ile ilgili Elon Musk geçiştirme bir açıklamada bulundu. E-postaların doğruluğu hakkında konuşmayan Tesla CEO'su, yüz yüze çalışmayı eski bir model olarak görenlere nasıl cevap vereceğini ortaya koydu.

Twitter'da paylaştığı açıklamada Musk, "(Ofiste çalışmayı eskimiş bulan kişiler) Başka bir yerde çalışıyormuş gibi davranmalı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Tesla çalışanlarını kovmakla tehdit etti

Tesla CEO'su yine de uzaktan çalışmaya tamamen kapı kapatmış değil. Şirkete "özel katkıda bulunanlar" için istisnalar yapılabileceğini, ancak bunun yönetim tarafından onaylaması gerektiğini belirtti.

"Ne kadar kıdemliyseniz, varlığınız o kadar görünür olmalı. İşte bu yüzden fabrikada o kadar çok yaşadım ki hattakiler yanlarında çalıştığımı görebilsin. Bunu yapmasaydım Tesla çoktan iflas ederdi."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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