Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak
Son Dakika Ekonomi Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak - Son Dakika Ekonomi

Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak

6 saat önce

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak, System.String[]

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.


Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in düzenlediği Altın Direksiyon Ödülü kapsamında "en iyi orta sınıf araba" seçilen Tesla Model 3 için Berlin'e gelen Elon Musk, ödül töreni sonrasında Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Avrupa, Berlin, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:16 
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