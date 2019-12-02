Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak
Son Dakika Dünya Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak - Son Dakika Dünya

Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak

6 saat önce

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak, System.String[]

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk Avrupa'da düşündükleri devasa otomobil fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin civarında kurmayı kararlaştırdıklarını söyledi.


Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in düzenlediği Altın Direksiyon Ödülü kapsamında "en iyi orta sınıf araba" seçilen Tesla Model 3 için Berlin'e gelen Elon Musk, ödül töreni sonrasında Volkswagen CEO'su Herbert Diess ile yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Nicola Tesla, Elon Musk, Avrupa, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekuban 91 gün sonra kadroda
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Tesla'nın Avrupa'daki dev fabrikası Berlin'de kurulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]