Son Dakika Haberleri: Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı
Son Dakika Güncel Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı - Son Dakika

Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı

7 saat önce

Elektrikli otomobil şirketi Tesla, ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı.

Elon Musk, Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı, System.String[]

Elektrikli otomobil şirketi Tesla, ilk elektrikli pick-up aracı 'Cybertruck'ı tanıttı. Zırhlı bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolara olarak belirlendiği belirtildi.

Cybertruck'ın tanıtımı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Hawthorne şehrinde bulunan Tesla Design Studio'da, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapıldı. Şirketin ilk elektrikli pick-up aracı olan Cybertruck metal renge ve zırhlı bir yapıya sahip. 2021 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Cybertruck'ın başlangıç fiyatının 39 bin dolar olarak belirlendiği belirtilirken, Musk, sürdürülebilir enerjiye olan ihtiyacı vurguladı.

Öte yandan zırhlı yapıya sahip pick-up'a tanıtım sırasında metal bilye ile yapılan testte aracın camının zarar görmesi Musk'ta şaşkınlığa neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-Elon Musk'ın aracın tanıtımını yapması

-Tanıtım esnasında araca test yapılması

-Aracın camının zarar görmesi


Nicola Tesla, Elon Musk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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