Elon Musk Tesla'nın yeni fabrikası için neden Almanya'yı seçti?
6 saat önce
Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor. Peki Musk neden Berlin'i tercih etti?
Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklaması otomotiv sektörünü hareketlendirdi.
Alman siyasetçiler ve Berlinli yöneticiler bu kararı memnuniyetle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46
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