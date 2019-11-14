Son Dakika Haberleri: Elon Musk Tesla'nın yeni fabrikası için neden Almanya'yı seçti?
Son Dakika Dünya Elon Musk Tesla'nın yeni fabrikası için neden Almanya'yı seçti?

Elon Musk Tesla'nın yeni fabrikası için neden Almanya'yı seçti?

6 saat önce

Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor. Peki Musk neden Berlin'i tercih etti?

Elon Musk Tesla'nın yeni fabrikası için neden Almanya'yı seçti?, System.String[]

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklaması otomotiv sektörünü hareketlendirdi.


Alman siyasetçiler ve Berlinli yöneticiler bu kararı memnuniyetle karşıladı.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 
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