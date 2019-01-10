Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Tesla Otonom Araçları İki Kat Daha Güvenli

Elon Musk: Tesla Otonom Araçları İki Kat Daha Güvenli

22 dakika önce

– ABD'li girişimci ve elektrikli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk, şirket istikrarlı yenilikler yaptığı sürece Tesla'nın otonom araçlarının diğerlerine göre iki kat daha güvenli olduğunu savundu.

Elon Musk: Tesla Otonom Araçları İki Kat Daha Güvenli, System.String[]
ABD'li girişimci ve elektrikli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk, şirket istikrarlı yenilikler yaptığı sürece Tesla'nın otonom araçlarının diğerlerine göre iki kat daha güvenli olduğunu savundu.

Tesla'nın 2018'in dördüncü mali yılı için açıklanan Araç Güvenliği (Vehicle Safety) raporunda, "Dördüncü çeyrekte otonom araçlarla yapılan yolculuklarda her 4.6 milyon kilometrede (2.91 milyon mil) bir kaza, otonom olmayan araçlarla yapılan yolculuklarda ise her 2.54 kilometrede (1.58 milyon mil) bir kaza olduğu görüldü" değerlendirmesi yer alırken, Musk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Otonom Tesla araçları iki kat daha güvenli ve istikrarlı yenilikler yapmaya devam edilecek" dedi.

Tesla satış danışmanları, Çarşamba günü alıcılara otonom araçların yasal süreçler sebebiyle "yakın bir zamanda" kullanılamayabileceği uyarısında bulunmuştu. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, Nicola Tesla, Ekonomi
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