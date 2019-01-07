Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Tesla Şangay Fabrikası'nın Temelleri Atılıyor

Elon Musk: Tesla Şangay Fabrikası'nın Temelleri Atılıyor

50 dakika önce

– Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dışındaki ilk dev Tesla fabrikası temellerinin Pazartesi günü atılacağını duyurdu.

Elon Musk: Tesla Şangay Fabrikası'nın Temelleri Atılıyor, System.String[]
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dışındaki ilk dev Tesla fabrikası temellerinin Pazartesi günü atılacağını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Musk şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün yapılacak olan Tesla Şangay Fabrikası temel atımını dört gözle bekliyorum! Ön inşaatı yaza kadar bitirmeyi, yıl sonunda Model 3 üretimine başlamayı ve gelecek yıl yüksek üretim hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Şangay Model 3/Y üretimi Çin bölgesinde iyi hizmet verecek ve fabrikada gelecek yıl yüksek üretim oranına ulaşılacak.

"Şangay Fabrikası, 3/Y modelinin, Çin için düşük maliyetli versiyonlarını üretecek. Bütün S/X modelleri ve Model 3/Y'nin yüksek maliyetli versiyonları, Çin de dahil olmak üzere bütün dünya pazarı için ABD'de üretilmeye devam edecek."

Ekim 2018'de Şangay'daki geniş fabrika alanını 140 milyar dolar karşılığında satın alan Tesla'nın, 10 yıl içerisinde fabrikada yılda 500 bin araba üretmeyi hedeflediği söyleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:35 Kaynak: DHA

Elon Musk, Nicola Tesla, Ekonomi
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