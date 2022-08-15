Tesla robotlar yemek yapacak, yaşlılara bakacak!

Elon Musk'ın insanların yaşam tarzlarını değiştiren teknolojilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler hakkında bir makalesi yayınlandı. Başarılı iş insanı, Tesla tarafından geliştirilen insansı robotların uygulama alanları hakkında da fikirlerini paylaştı.

Tesla Bot, yemek yapacak, çimleri biçecek, yaşlılara bakacak

Tesla ve SpaceX CEO' su, önümüzdeki ayın sonunda Tesla Bot'un bir prototipini göstermeyi planladıklarını belirtti. Bunun yanı sıra şirketin Teksas'taki tesislerinde bu robotların seri üretime geçmesi planlanıyor. Tüm bu planlar çerçevesinde yeni robotu bu yılın son çeyreğinde görmeyi bekleyebiliriz.

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Elon Musk, daha önce bu tür robotların başlangıçta basit ve tekrarlayan görevleri gerçekleştirmek için kullanılacağını açıklamıştı. Ancak zamanla yazılımlarının gelişeceğini söyleyen Musk, bu robotların çok sayıda insan için günlük asistanlara dönüşeceğine inanıyor.

Tesla CEO'su yayımlanan makalede şirketin tasarladığı robotlar hakkında biraz daha detay verdi. Elon Musk, ileriye dönük olarak Tesla robotlarının yemek pişirme, çim biçme ve yaşlı insanlar için bakıcı görevi görerek milyonlarca haneye hizmet edeceğine inanıyor.

Öte yandan diğer planları hakkında da konuşan Elon Musk, Mars'ta kolonileşme konusundaki isteğini de yineledi. Musk'ın hayalinde kendi kendine yetebilen bir Mars kolonisi ve robotlar yer alıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su bu hayalini nasıl gerçekleştireceği konusunda ise detay vermekten kaçındı.

Teknoloji her geçen gün ilerlerken, insansı robotlar da yakın zamanda hayatımıza girebilir. Birçok konuda insanlara yardımcı olabilecek robotları görmeyi şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki siz Tesla'nın üretmeyi planladığı insansı robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.