Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor - Son Dakika
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Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor

24.06.2022 23:53
Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor

Elon Musk, Tesla fabrikalarının boşa para harcamasından şikayetçi oldu. İki büyük Gigafactory, milyarlarca doları israf ediyor.

Yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de Tesla fabrikaları hakkında bazı eleştirilerde bulundu. Tesla CEO'sunun açıklamasına göre, ABD ve Almanya'da bulunan Gigafactory'lerde birçok sorun yaşanmaya başladı.

Elon Musk: Tesla fabrikalarında milyarlarca dolar 'yanıyor'

Tesla sahipleri tarafından Silikon Vadisi'nde düzenlenen bir buluşmaya katılan Elon Musk, şirket içerisindeki bazı sorunlara değindi. Özellikle Çin'den elektrikli araba bataryaları almakta zorlandıklarını söyleyen Musk, üretim hattının yavaşlamasından şikayet etti.

Hurdalıkta bekleyen Tesla kendi kendine alev aldı!

Tesla CEO'sunun verdiği demece göre, Çin'deki Covid-19 karantinaları batarya ithalatını da negatif etkiliyor. Ayrıca uzun süredir devam eden yarı iletken çip sıkıntısı da hem Berlin hem de Austion Gigafactory'lerin üretim kapasitesini sınırlıyor.

Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor

Tesla CEO'su, bir süre önce Berlin de dahil olmak üzere Gigafactory açılışlarını coşkuyla karşıladı ve şirketin büyümesinden memnun olduğunu belirtti. Ancak fabrikaların araba üretemediğine dikkat çeken Musk, iki büyük Gigafactory'nin "çılgınca para kaybettiğini" söyledi.

Elon Musk'ın açıklamasına göre, küresel tedarik zinciri sorunları ve Tesla EV batarya üretimindeki yavaşlık şirketin milyarlarca doları kaybetmesine yol açıyor. Ayrıca Tesla fabrikalarındaki belirsizlik, şirketin uzun vadeli yatırım yapmasını engelliyor.

Hem Berlin hem de Austin fabrikaları şu anda devasa para fırınları haline geldi. Bu Gigafactory'ler şu anda çılgınca para kaybediyor. Şu an üretilen çok daha az sayıda araba yerine çok daha fazla arabayı üretime sokmalıyız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Musk: Tesla'nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor Musk: Tesla'nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor - Son Dakika
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