Elon Musk, Tesla'yı fena eleştirdi: Boşa para harcıyor

Yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de Tesla fabrikaları hakkında bazı eleştirilerde bulundu. Tesla CEO'sunun açıklamasına göre, ABD ve Almanya'da bulunan Gigafactory'lerde birçok sorun yaşanmaya başladı.

Elon Musk: Tesla fabrikalarında milyarlarca dolar 'yanıyor'

Tesla sahipleri tarafından Silikon Vadisi'nde düzenlenen bir buluşmaya katılan Elon Musk, şirket içerisindeki bazı sorunlara değindi. Özellikle Çin'den elektrikli araba bataryaları almakta zorlandıklarını söyleyen Musk, üretim hattının yavaşlamasından şikayet etti.

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Tesla CEO'sunun verdiği demece göre, Çin'deki Covid-19 karantinaları batarya ithalatını da negatif etkiliyor. Ayrıca uzun süredir devam eden yarı iletken çip sıkıntısı da hem Berlin hem de Austion Gigafactory'lerin üretim kapasitesini sınırlıyor.

Tesla CEO'su, bir süre önce Berlin de dahil olmak üzere Gigafactory açılışlarını coşkuyla karşıladı ve şirketin büyümesinden memnun olduğunu belirtti. Ancak fabrikaların araba üretemediğine dikkat çeken Musk, iki büyük Gigafactory'nin "çılgınca para kaybettiğini" söyledi.

Elon Musk'ın açıklamasına göre, küresel tedarik zinciri sorunları ve Tesla EV batarya üretimindeki yavaşlık şirketin milyarlarca doları kaybetmesine yol açıyor. Ayrıca Tesla fabrikalarındaki belirsizlik, şirketin uzun vadeli yatırım yapmasını engelliyor.

Hem Berlin hem de Austin fabrikaları şu anda devasa para fırınları haline geldi. Bu Gigafactory'ler şu anda çılgınca para kaybediyor. Şu an üretilen çok daha az sayıda araba yerine çok daha fazla arabayı üretime sokmalıyız.

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