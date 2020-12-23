Elon Musk: Tesla'yı üç yıl önce Apple'a satmak istedim, Tim Cook ilgilenmedi - Son Dakika

Dünyanın en zengin ve başarılı iş insanlarından biri sayılan Tesla kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, Twitter'dan attığı mesajda üç yıl önce mali darboğazdan geçerken şirketini Apple'a satmayı düşündüğünü ama Tim Cook'un görüşmek istemediğini söyledi.

Musk 2017 yılında, şirket "en karanlık günlerinden geçerken" Apple patronuna, Tesla'nın satışı ihtimalini görüşmek üzere çağrı yaptığını ama olumlu yanıt alamadığını yazdı.

Tesla elektrikli Model 3 aracını geliştirmeye çalıştığı o günlerde 60 milyar dolar değerindeydi, bugün bu değeri 10 misline çıkmış durumda.

Musk o dönemde çalışanlarına fabrikada bir "üretim cehennemine" hazır olmalarını söylemiş, bir kaç hafta sonra attığı bir tweette, üretimdeki aksamaları aşmaya çabalarken geceleri fabrikanın çatısında uyuduğunu yazmıştı.

Fakat Tesla daha sonra sorunlarını aştı ve o zamandan bu yana üçer aylık bilançolarında art arda karlarının arttığını ilan etti.

Bu hafta elektrikli araç üreten şirket S&P 500 indeksine katılarak dünyanın en değerli firmaları arasına girdi.

Apple'ın otomobil planları

Apple da elektrikli bir araç üretmek istiyor ve bu amaçla Tesla'nın eski yöneticilerini işe aldığı gibi sürücüsüz araç teknolojisinde uzman bazı şirketleri satın aldı.

Elon Musk bugünkü tweetini, Apple'ın 2024 yılına kadar yeni bir akü teknolojisi kullanılan sürücüsüz araç üretmeyi hedeflediğini duyuran mesajlara yanıt olarak attı.

Son üç yıldır her iki şirketin de hisseleri değer kazanıyor.

Tesla bu süre içinde çok daha fazla ve hızla, yaklaşık yüzde 1400 değerlendi fakat hala Apple'ın üçte biri piyasa değerinde.