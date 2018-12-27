Elon Musk, Türkiye'ye geri dönüyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan "rahip krizi" sonrası durdurduğu Zorlu Center'daki showromm açma planını yeniden gündeme aldı.

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Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak