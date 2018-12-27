Elon Musk, Türkiye'ye geri dönüyor
1 saat önce
Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan "rahip krizi" sonrası durdurduğu Zorlu Center'daki showromm açma planını yeniden gündeme aldı.
Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD ile Türkiye arasında yaşanan "rahip krizi" sonrası durdurduğu Zorlu Center'daki showromm açma planını yeniden gündeme aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:24
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