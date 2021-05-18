Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi - Son Dakika

Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi

18.05.2021 16:16
Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi, System.String[]

Elon Musk'ın kripto para piyasalarındaki rüzgarı devam ediyor. Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile iş insanı Elon Musk, 'Starbese' adlı kripto paranın 1 saat içinde 14 kat yükselmesine sebep oldu. Musk'ın paylaşımı öncesinde 0.005 dolar olan Starbase, paylaşım sonrası 0.073 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Tesla'nın ve SpaceX'in yöneticisi milyarder Elon Musk, paylaşımlarıyle kripto para piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Son olarak Twitter hesabından "Starbase" yazılı bir paylaşımda bulunan Musk, kripto para birimi Starbese'in fitilini ateşledi.

1 SAAT İÇİNDE 14 KAT DEĞERLENDİ

Elon Musk'un paylaşımı öncesi 0.005 dolar olan Starbase, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası 0.073 dolar seviyesine kadar yükseldi. Starbase kripto para birimindeki yükseliş böylece yalnızca 1 saat içinde yaklaşık 14 kat olarak gerçekleşti.

Elon Musk bir tweet attı, 'Starbese' adlı kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi. Analistler, piyasalara gelen alımları, işlem ağ değeri (Network Value to Transaction, NVT) indikatörü verilerinin "dipten satın alma fırsatları" yaratmasına bağlıyor.

"TESLA BİTCOİN SATMADI"

Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" diyen Tesla CEO'su Elon Musk, Pazartesi günü de, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi

Elon Musk, Starbase, Twitter, Kripto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Televizyoncu Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor! Televizyoncu Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor! Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!

Son Dakika Haberleri
16:25 Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası
16:21 Televizyoncu Armağan Çağlayan, Marmara Denizi'nde görülen salyalar için tepki gösterdi: Deniz ölüyor, kimse bir şey yapmıyor!
16:16 Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi
16:09 Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti
16:06 80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!
16:06 Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorumunu yaptı: Duymazlıktan gelemeyiz
15:57 Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık
15:56 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak
15:39 Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup
15:20 BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok
Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası Yayın ihalesi için masaya oturulacak! Süper Lig'den Netflix bombası         
16:26
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı! 80 yaşına kadar biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı!         
16:07
Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti         
16:06
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var         
15:42
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı         
14:52
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!         
14:25
Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı         
14:07
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 16:30:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement