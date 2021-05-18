Elon Musk tweet attı, 'Starbese' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi

Tesla'nın ve SpaceX'in yöneticisi milyarder Elon Musk, paylaşımlarıyle kripto para piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Son olarak Twitter hesabından "Starbase" yazılı bir paylaşımda bulunan Musk, kripto para birimi Starbese'in fitilini ateşledi.

1 SAAT İÇİNDE 14 KAT DEĞERLENDİ

Elon Musk'un paylaşımı öncesi 0.005 dolar olan Starbase, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası 0.073 dolar seviyesine kadar yükseldi. Starbase kripto para birimindeki yükseliş böylece yalnızca 1 saat içinde yaklaşık 14 kat olarak gerçekleşti.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi. Analistler, piyasalara gelen alımları, işlem ağ değeri (Network Value to Transaction, NVT) indikatörü verilerinin "dipten satın alma fırsatları" yaratmasına bağlıyor.

"TESLA BİTCOİN SATMADI"

Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" diyen Tesla CEO'su Elon Musk, Pazartesi günü de, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.