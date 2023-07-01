Elon Musk, Twitter'a 'geçici' yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek

Twitter'da Elon Musk'ın açıkladığı yeni geçici kurallar kullanıcıların tepkisini çekti. Buna göre yeni sistemde doğrulanmış hesaplar günde en fazla 6000 paylaşım görebilecek. Doğrulanmamış hesaplar ise bu sayı 600'le sınırlı olacak. Daha fazla tweet görebilmek için para ödemek zorunda olan kullanıcılar tepkilerini Elon Musk'a yöneltmiş durumda.

ELON MUSK'TAN TARTIŞMA YARATAN KARAR

Geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter Blue sistemini getirmişti. Bu sistemle mavi tiki olan kullanıcılar, daha uzun tweetler atabilme ve tweet düzenleme gibi avantajlara sahip olabiliyorlar.

Twitter'de bugün yaşanan "kullanım limiti aşıldı" hatası nedeniyle kullanıcılar platforma erişim sıkıntısı yaşarken, Elon Musk'tan çok tartışılacak bir duyuru geldi. Musk, "Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." dedi.

TEPKİLER SONRASI SAYILARI ARTIRDI

Twitter'ın kararına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Bir paylaşım daha yapan Musk, limitlerin yakında onaylanmamış kullanıcılar için 800, onaylı olanlar için 8000 ve yeni hesaplar için 400'e çıkarılacağını duyurdu.

DAHA FAZLA TWEET GÖRMEK İÇİN PARA ÖDEMEK GEREKİYOR

Twitter'da doğrulanmış hesap olabilmek için mavi tık almak isteyenler aylık 150 TL ödüyor. Yıllık ücret ise 1560 TL olarak belirlenmiş. Daha fazla tweet görüntülemek için daha fazla para ödemek istemeyen kullanıcılar Elon Musk'a tepkili.