Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti! - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti!

17.05.2022 18:35
Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti!

Elon Musk, bir süredir askıda olan Twitter'ı satın alma işlemi ile ilgili şartlarını açıkladı. Şirketin yapacağı açıklama merak konusu.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişimi, hala gündemi belirlemeye devam ediyor. İlk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın aldığı platformun tamamını alma işlemi, görünüşe göre bazı şartlara bağlı görünüyor.

Sahte ve spam hesaplar, Twitter'ın iddia ettiğinin 4 katı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifi şirket tarafından kabul edildi. Ancak şu anda işlem resmiyete dökülemiyor. Şirketin sahte ve spam hesaplarla ilgili yaptığı açıklama, görünüşe göre Musk'ı tatmin etmedi. Öyle ki Tesla CEO' su, platformdaki sahte ve spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olması gerektiğini düşünüyor.

Elon Musk'tan Twitter CEO'suna hakaret niteliğinde cevap!

Elon Musk, bir süredir askıda duran satın alma işlemi için şartlarını açıkladı. Yine her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden açıklama yapan iş insanı, şartlarını açıkladı. Buna göre Musk, platformun gerçek sahte ve spam verilerini açıklayana kadar anlaşma olmayacağını söyledi. İş insanı, Tweet'inde şu ifadelere yer verdi.

Yüzde 20 sahte ve spam hesaplar, Twitter'ın iddia ettiğinin 4 katı ise çok daha yüksek olabilir. Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. Dün, Twitter'ın CEO'su yüzde 5'ten az olduğunun kanıtını göstermeyi açıkça reddetti. Bu açıklama gelmeden anlaşma ilerleyemez.

Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde SparkToro ve Followerwonk firmaları, Twitter'daki sahte ve spam hesaplarına dair bir veri paylaştı. Elon Musk'ın Twitter şirketinin açıklamasına güvenmemesi üzerine hazırlanan rapora göre platformda yüzde 19,42'lik bir sahte hesap oranı bulunuyor.

Sizce Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
500
Twitter CEO'sundan Elon Musk'a yanıt gecikmedi! Twitter CEO'sundan Elon Musk'a yanıt gecikmedi!
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti! - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement