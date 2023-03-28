Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin kapsamının değişeceğini duyurdu - Son Dakika
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Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin kapsamının değişeceğini duyurdu

28.03.2023 15:00
Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin kapsamının değişeceğini duyurdu

Twitter Üst Yöneticisi Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin kapsamını değiştireceğini duyurdu.

Twitter Üst Yöneticisi Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin kapsamını değiştireceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerilecek.

Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.

Twitter'daki anketlerde ise yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.

Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek." ifadesini kullandı.

Bazı kullanıcılar, tartışmalı hesapların para ödeyerek öne çıkabileceğini belirterek değişiklikleri eleştirdi.

"Twitter Blue", kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti olarak kullanıma sunuluyor.

Kaynak: AA
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Elon Musk, Twitter, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elon Musk Twitter'da "mavi tik" onay sisteminin kapsamının değişeceğini duyurdu - Son Dakika
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